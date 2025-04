Aur internațional pentru Clubul Shiro Washi Ploiești

Finalul săptămânii trecute a adus medalii internaționale de aur pentru Sportivii Clubului Shiro Washi Ploiești la Campionatul Școlar ISF din Serbia. O reușită cu atât mai valoroasă cu cât, clubul a participat la acest campionat cu doar doi sportivi, și ambii au obținut medalii de aur.

În perioada 10-11 aprilie 2025, în Serbia, la Zlatibor s-a desfășurat Campionatul Internațional Școlar ISF (International School Sport Federation) – o competiție sportivă de anvergură care a reunit aproximativ 4.000 de sportivi din întreaga lume.

La acest campionat, România a fost reprezentată de 496 de sportivi. În cadrul secțiunii de Karate, competiția numărat la start peste 500 de participanți.

Reprezentare de elită din partea Clubului Sportiv Shiro Washi Ploiești

Clubul Sportiv Shiro Washi Ploiești, sub conducerea antrenorului Sorin Niță – 5 DAN, a fost prezent în această competiție cu doi sportivi de excepție: Darius Niță și Ianis Rîșnoveanu.

Darius a obținut medalie de aur la proba Enbu si medalie de aur la Kata echipe. El are 12 ani și este elev al Școlii Gimnaziale Sfântu Vasile din Ploiești, în clasa a V-a.

„Am fost super emoționat înainte de concurs, dar când am intrat pe tatami, am uitat de toate! M-am gândit doar la ce am repetat cu Sensei. Când au anuntat rezultatele și am luat aurul, aproape că nu-mi venea să cred! A fost cel mai tare moment din viața mea!”, a povestit fericit Darius Niță.

Ianis Rîșnoveanu a obținut medalie de aur la proba Enbu și medalie de aur la Kata echipe. El are 12 ani și este elev al Școlii Gimnaziale „Mihai Vodă” din Pleașa, în clasa a V-a.

„Eram foarte nerăbdător să intru, dar și puțin speriat. După ce am terminat proba, am simțit că am dat tot ce am putut. Când am aflat că suntem pe locul 1, am sărit în sus de bucurie! Abia aștept să mai merg la concursuri!”, a spus Ianis, plin de emoție, după concurs.

Cei doi mici sportivi ai Clubului Shiro Washi Ploiești au demonstrat nu doar o pregătire tehnică riguroasă, ci și tărie mentală, spirit de echipă și dedicare. Aceste calități au fost cele care i-au condus direct spre medalii de aur și aprecierea juriului internațional.

Drept recompensă cei doi au primit Bursa de Excelență Olimpică

În urma acestor rezultate deosebite, Darius și Ianis au obținut Bursa de Excelență Olimpică pentru anul școlar 2025-2026. Acesta este un premiu care sprijină excelența în educație și sport la nivel național.

„Performanța nu vine întâmplător. Este rezultatul unor alegeri zilnice: să vii la antrenament când alții renunță, să muncești în tăcere, să înveți din greșeli și să nu îți pierzi niciodată încrederea în tine. Sunt mândru de acești băieți – au demonstrat că vârsta nu limitează visul, ci îl alimentează”, este de părere Sorin Niță – 5 DAN, antrenorul Clubului Shiro Washi Ploiești și mentorul celor doi.