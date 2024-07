Budescu, mesaj pentru Petrolul: ”Să nu ajungă precum Dinamo”

Petrolul și Buzău au terminat la egalitate, 0-0, după un meci plictisitor, fără prea multe faze de poartă. Ploieștenii au ratat victoria odată cu penaltiul irosit de căpitanul ”lupilor”,. Gicu Grozav.

La finalul meciului, fostul jucător al Petrolului, Constantin Budescu, a explicat de ce a ales să evolueze pentru buzoieni în Superliga, după ce a fost dat afară de la Farul lui Gică Hagi în sezonul trecut.

„Putem spune că suntem mulţumiţi de un punct, pentru că am jucat în deplasare, pe un teren greu, la o echipă tare. Nu a fost ceea ce ne doream să jucăm, dar sperăm ca meci cu meci să progresăm. Este un proiect serios aici, la Buzău, cu oameni de calitate, pe majoritatea îi cunoşteam. Am venit din prima şi nu am mai discutat cu alte echipe” a spus Budescu.