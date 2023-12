Ce șanse are România să producă o surpriză plăcută la Euro 2024

Calificarea naționalei de fotbal a României la Euro 2024 a însemnat o surpriză foarte plăcută pentru iubitorii de fotbal din țara noastră. Bucuria calificării încă nu a trecut, însă chiar și așa microbiștii au început deja să facă calcule, pentru a vedea ce șanse are România ca să treacă de grupe și, de ce nu?, ca să fie marea surpriză de la Euro 2024.

Dar poate România să fie surpriza plăcută de la Euro 2024?

Istoria ne spune că da. De-a lungul timpului, naționala de fotbal a României a produs surprize plăcute la mai multe turnee finale. Campionatul Mondial din 1994 este, bineînțeles, cel mai bun exemplu în acest sens. Condusă de nume grele din istoria fotbalului românesc, naționala noastră a ajuns atunci în sferturile competiției, fiind eliminată la penalty-uri de Suedia.

Alt exemplu la fel de bun este și Campionatul Mondial din 1998, când România a terminat prima în grupa sa, una foarte grea, din care au mai făcut parte Anglia, Columbia și Tunisia. România a reușit atunci să învingă Anglia și Columbia, terminând la egalitate meciul cu Tunisia. În optimi, din păcate, a fost eliminată de Croația, care a învins la limită, scor 1-0, cu un gol marcat de Suker, din penalty.

Nu în ultimul rând, trebuie să vorbim despre Euro 2000, competiție în care România chiar a fost marea surpriză. Într-o grupă cu Portugalia, Anglia și Germania, tricolorii conduși de pe bancă de Emeric Ienei au reușit să se califice în optimi, după ce au învins Anglia și au terminat la egalitate cu Germania. În optimi, însă, România a fost eliminată de Italia, care avea să ajungă până în finala competiției.

Concluzia e așadar că România poate să producă surprize la Euro 2024. Trebuie să nu uităm că naționala țării noastre s-a calificat la această competiție terminând neînvinsă Grupa I, pe care a și câștigat-o. Și nu oricum, ci la 5 puncte distanță de ocupanta locului 2, Elveția.

Plusuri și minusuri

Dacă te uiți în ofertele celor mai bune case de pariuri legale în România, vei vedea că experții acestora consideră că naționala noastră are mari șanse să treacă de grupe. România se află în Grupa E, unde va juca alături de Belgia, Slovacia și câștigătoarea grupei B de play-off (Bosnia și Herțegovina, Ucraina, Islanda, Israel). Nu suntem favoriți să câștigăm grupa, Belgia ocupând această poziție, însă experții consideră că suntem favoriți la locul 2.

Dacă vrei să vezi care sunt șansele unei echipe de a câștiga un meci sau de a se califica mai departe într-o competiție, puține informații sunt mai relevante decât cele oferite de casele de pariuri. Acestea sunt obligate să facă analize cât mai temeinice, pentru a se asigura că oferă cote corecte.

Însă nu e o surpriză că experții caselor de pariuri au încredere așa mare în naționala condusă de Iordănescu Jr. Cum am spus deja, vorbim despre o echipă neînvinsă în grupa sa de calificare, care a reușit chiar să producă o surpriză. Înainte de startul calificărilor, România era considerată a treia favorită la calificare, după Elveția și Israel. Naționala noastră a reușit însă să le întreacă pe amândouă. Nu există așadar motive să credem că nu ar putea face la fel și la Euro 2024.

Din păcate, există și un mare minus în dreptul naționalei noastre: lipsa de experiență. În ultimii 20 de ani, România s-a calificat doar la alte 2 turnee finale: Euro 2008 și Euro 2016. Din actuala generație, doar Stanciu, Alibec și Chiricheș au jucat la turneul din 2016. Ceilalți nu au văzut încă ce înseamnă să joci într-o astfel de competiție.

Mai mult, foarte puțin tricolori joacă în campionate puternice și niciunul nu joacă la o echipă de top. Așadar cel mai probabil nucleul echipei lui Iordănescu Jr. va fi format din jucători din campionatul intern, adică de la echipe care în ultimii ani s-au făcut de rușine în campionatele europene.

Va fi așadar interesant de văzut dacă aceștia își vor putea depăși condițiile. Au făcut-o o dată, în calificări, de ce să nu o facă și a doua oară?! Iar naționala țării noastre este o echipă care se bazează mai mult pe forța grupului, nu pe valori individuale. Așadar e posibil ca acest minus să fie unul peste care România să poată trece.

România poate obține rezultate excelente la Euro 2024

La această ediție a Euro, regulile competiției sunt puțin schimbate. În faza următoare a competiției se vor califica primele 2 locuri din fiecare grup, dar și cele mai bune 4 echipe care termină pe locurile 3. Vedem așadar o șansă în plus pentru naționala noastră.

Nu avem însă motive să credem că nu vom putea termina pe locul 2. Iar dacă va termina pe locul 2 în grupa E, România va juca în faza următoare cu locul 2 din Grupa D, adică cel mai probabil cu una din Franța și Olanda. Acesta ar fi un meci foarte greu și ar trebui să îi motiveze pe elevii lui Iordănescu să încerce câștigarea grupei.

Din punctul nostru de vedere, a încerca o calificare de pe locul 3 e foarte riscantă. În plus, echipele calificate de pe locurile 3 vor juca cu câștigătoare ale grupelor.

Misiunea naționalei noastre trebuie să fie așadar obținerea cel puțin a locului 2. De aici, elevii lui Iordănescu vor putea pregăti etapele următoare, pentru a obține cele mai bune rezultate posibile.

Concluzie

Dat fiind noul format al competiției dar și forma arătată în calificări, naționala României are șanse bune de a produce o surpriză la Euro 2024. Cu determinare și ambiție, elevii lui Iordănescu pot obține rezultatele la care visează orice iubitor de fotbal din țara noastră. Până acum, au făcut meciuri bune, cu rezultate foarte bune. Pot face la fel în continuare. La Euro 2024, România nu are nimic de pierdut, dar are foarte mult de câștigat.

