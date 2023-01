Cu ce echipă a semnat Gabriel Tamaș după ce a fost dat afară de la Petrolul

Fostul fotbalist al Petrolului Ploiești, fundașul Gabriel Tamaș, a semnat cu echipa de liga a doua, Concordia Chiajna.

Gabriel Tamaș a fost dat afară de la Petrolul în luna octombrie, din cauza unui comportament considerat incalificabil de conducerea clubului, mai ales la adresa suporterilor.

După ce s-a antrenat cu FC Brașov, astăzi, Tamaș a devenit jucătorul echipei Concordia Chiajna, echipă care evoluează în liga secundă și care ocupă locul al nouălea.

Comunicatul clubului din Chiajna

”Conducerea Clubului Sportiv Concordia Chiajna si Gabriel Tamas au semnat un contract valabil pana la data de 15.06.2023. Acesta a venit la clubul nostru de la echipa de liga 1, Petrolul Ploiesti. Internationalul roman in varsta de 39 ani este unul dintre cei mai titrati jucatori romani.

Gabriel Tamas a imbracat tricoul echipei nationale a Romaniei de 66 de ori reusind sa marcheze de 3 ori. La capitolul trofee castigate acesta are o colectie impresionanta de titluri:

Campion al Romaniei cu Steaua Bucuresti, Cupa Romaniei cu Dinamo Bucuresti in trei randuri si o data cu Steaua Bucuresti si o Supercupa a Romaniei tot cu Steaua Bucuresti.

La nivel international Gabriel Tamas s-a impus cu echipa Hapoel Haifa castigand Cupa si Supercupa Israelului.

Clubul nostru ii ureaza BUN VENIT si ii doreste sa aiba parte de evolutii excelente in tricoul „vulturilor verzi”!”

Tamaș despre noua sa echipă: ”Păcat că se chinuie de ceva timp să promoveze și nu au reușit”

„Am avut mai multe discuții, câteva clare, câteva doar discuții. Am ales Concordia Chiajna pentru că am vrut să aleg, de când am revenit în țară am vrut să merg și eu la normalitate. Normalitatea reprezentând banii la zi, adică ceea ce se discută cu președinții sau managerii, patronii. Să-i avem și noi la zi, că de asta suntem plătiți, nu? Să jucăm fotbal și să câștigăm banii la zi ca în orice fabrică.

Am ales Concordia pentru că m-am interesat și am urmărit parcursul echipei, păcat că se chinuie de ceva timp să promoveze și nu au reușit. Aflând de la jucători și de la alți oameni din fotbal că totul este roz pe românește, adică sunt plătiți jucătorii la zi, păcat că nu au rezultate ca să promoveze”, a declarat Gabriel Tamaș pentru PRO TV.

Tamaș este evaluat la 250.000 de euro conform Transfermarkt și a evoluat până acum la echipele: FC Brașov, Tractorul Brașov, Dinamo, Galatasaray, Spartak Moscova, Celta Vigo, AJ Auxerre, West Brom, CFR Cluj, Doncaster, Watford, FCSB, Cardiff, Hapoel Haifa, Astra Giurgiu, U Cluj, FC Voluntari și Petrolul Ploiești.