Apel pentru salvarea unui stejar secular din Prahova, din timpul domniei lui Vlad Țepeș, care se usucă. Galerie FOTO

Un stejar ”bătrân” de cinci secole, din comuna Cocorastii Mislii, a început să se usuce. O prahoveancă a lansat pe Facebook un apel pentru salvarea arborelui, după modelul teiului lui Eminescu.

Apelul lansat de Daniela Cosma:

Astazi,despre Stejarul Martor de la Cocorastii Mislii -Prahova...

Are probabil... 528 de ani. A rasarit in pamantul Romaniei in timpul vietii lui Vlad Tepes. Circumferinta stejarului nostru este de 7 metri 20 cm.

Prin comparatie ,in Romania mai sunt doi stejari seculari- Stejarul de la Cajvana are 800-900 de ani-circumferinta de 11 metri ... Stejarul de la Mercheasa are o varsta estimata de 900 de ani -circumferinta de 9metri ...

Secularul nostru stejar din Prahova are nevoie de ajutor!!! E batran si bolnav...dar nu se preda mortii...Priviti cu atentie fotografiile.. jumatate din coroana lui falnica a murit..trunchiul lui este atacat de putregai,cariile il rod fara incetare...

Teiul lui Eminescu din Gradina Copoului de la Iasi a fost salvat si redat emotiilor romanilor de Profesor Mandache Leocov fostul director al Gradinii Botanice Iasi.Deci exista solutii!!!

Lansez acest apel la emotia voastra pentru a ne uni energia in scopul vindecarii acestui Supravietuitor...

Aceasta este provocarea pe care o lansez astazi,16 iulie 2018 ,in AN CENTENAR pentru voi,cei ce simtiti romaneste !!!

Romania mea. O iubesc!”

Galerie FOTO (sursa: Facebook)