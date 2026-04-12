Atenționare ANM. Risc însemnat de avalanșe în Bucegi

Autor: Roxana Tănase
Foto cu caracter ilustrativ

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) avertizează asupra unui risc însemnat de avalanșe în Bucegi, la altitudini de peste 1800 de metri. Atenționarea este valabilă până pe 13 aprilie, ora 21:00.

Un strat nou de zăpadă, cu grosimi de 10–20 cm și izolat mai mari, s-a depus, în ultimele zile, peste un strat vechi și înghețat, favorizând instabilitatea.

Potrivit ANM, vântul puternic din ultimele ore a viscolit ninsoarea și a format plăci de vânt, în special pe versanții sudici și estici. În zona crestelor sunt prezente și cornișe de mari dimensiuni, iar pe văi s-au acumulat depozite consistente de zăpadă.

„Va exista riscul declanșării unor avalanșe de dimensiuni medii și mari, care să angreneze stratul nou-depus din partea superioară a zăpezii și plăcile de vânt din altitudine, acesta fiind amplificat la supraîncărcări ale stratului cu turiști sau schiori, – risc însemnat(3)”, a anunțat ANM.

Sub 1800 de metri, riscul este redus (gradul 1), însă sunt posibile izolat curgeri sau avalanșe mici pe pantele înclinate, unde s-a depus zăpadă proaspătă peste stratul înghețat.

Autoritățile recomandă evitarea traseelor expuse și informarea prealabilă înainte de deplasările în zona montană.

