Înghețul din aprilie amenință recolta. La ce temperaturi încep pagubele în livezile din Prahova

Pomicultorii din Prahova urmăresc cu îngrijorare prognoza meteo, după ce anul trecut au suferit pierderi importante din cauza temperaturilor scăzute. Un nou episod de vreme rece, anunțat de meteorologi, ar putea afecta din nou culturile, chiar în perioada în care pomii sunt în plină înflorire.

După un an cu pierderi semnificative, pomicultorii se tem că temperaturile anunțate, care vor coborî sub 0 grade Celsius, vor distruge din nou recolta, exact în perioada critică de înflorire, la fel ca anul trecut.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis avertizări privind o răcire accentuată a vremii, cu temperaturi minime sub pragul de îngheț, în special în zonele de deal și de munte din Prahova.

În zona Vălenii de Munte, proprietarii de livezi privesc cu teamă spre următoarele zile și se tem că scenariul de anul trecut s-ar putea repeta.

„Normal că ne temem de îngheț. Suntem parcă blestemați. Meteorologii au anunțat din nou temperaturi scăzute. Toți pomii sunt în floare și ne temem că ne vom trezi din nou cu pagube ca anul trecut. Trecerea de la 20 de grade Celsius la temperaturi sub 0 grade Celsius nu va fi ușoară pentru pomii fructiferi deja înfloriți. Anul trecut n-am mai avut nici mere, nici prune din cauza vremii și istoria pare să se repete”, a declarat un pomicultor din zona Vălenii de Munte.

Potrivit meteorologilor, răcirea va fi bruscă, iar în unele zone precipitațiile se vor transforma în lapoviță și ninsoare. O încălzire treptată a vremii este estimată abia de săptămâna viitoare. Până atunci, pomicultorii prahoveni se tem că își vor pierde producția de fructe.

Înghețul, pericol major pentru livezi

Specialiștii atrag atenția că temperaturile negative din această perioadă pot compromite recolta de fructe. Șocul termic poate avea efecte asupra pomilor.

„Înghețul este periculos pentru pomi deoarece, la temperaturi negative, floarea nu mai leagă fructul. Am avut o astfel de situație și anul trecut, tot în aprilie.

Pomicultorii au depus cereri pentru pagubele înregistrate, iar anul acesta vor primi despăgubirile. În Prahova, cele mai mari plantații sunt în zonele de deal, în special în zona Vălenii de Munte, dar și la Târgșorul Vechi, Plopu și Podeni”, a explicat Viorel Simon, directorul Direcției pentru Agricultură Județeană Prahova.

Speciile de pomi fructiferi vulnerabile

Cele mai afectate sunt speciile aflate deja în faza de înflorire. Potrivit reprezentanților Oficiului de Studii Pedologice și Agrochimice Prahova, pierderile la pomii fructiferi apar de la -2 grade Celsius.

„Speciile cele mai sensibile în această perioadă sunt piersicul și caisul, urmate de cireș și vișin. Pierderile încep să apară de la -2 grade Celsius, iar dacă temperaturile scad sub -4… -5 grade Celsius, acestea pot depăși 90%”, a precizat Marian Marcu, directorul Oficiului de Studii Pedologice și Agrochimice Prahova .

În contextul unei primăveri instabile, următoarele zile devin decisive pentru livezile din Prahova. Dacă legumele pot fi protejate în sere, pomii fructiferi rămân complet expuși. Pentru pomicultori, fiecare grad în minus poate însemna pierderi uriașe.