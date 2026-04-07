Primele roșii românești au ajuns la piața de la Halele Centrale, înainte de Paște. Cât costă

Primele roșii românești au apărut și în piața de la Halele Centrale din Ploiești. Producătorii spun că anul acesta cu greu își vor recupera invesția. Prețul la primele roșiile concurează cu prețul la carnea de pui, în timp ce la comercianți prețul nu sare de 20 de lei/kg. Imagini video și foto la finalul textului.

După ce Observatorul Prahovean a prezentat situația din Tomșani, unde roșiile se vând și cu 50 lei/kg direct de la producători, realitatea din piață arată o adaptare la buzunarul clienților.

La primele ore ale dimineții, piața de la Halele Centrale din Ploiești este animată. Oamenii se opresc la tarabe, privesc roșiile și întreabă de preț, dar mulți pleacă mai departe fără să cumpere.

30 de lei kilogramul de roșii în piață

La Halele Centrale, roșiile aduse din Dâmbovița și Izbiceni (Olt) se vând cu 30 de lei/kg. Este un preț mai mic decât cel de la poarta fermierilor prahoveni, dar, spun producătorii, încă insuficient pentru a acoperi costurile.

La o tarabă i-am întâlnit pe Mihai și Silvana, doi tineri producători care încearcă să își vândă marfa. Spun că prețul real ar fi fost mult mai mare. Temperaturile scăzute din această iarnă au însemnat cheltuieli mari pentru încălzirea solariilor, iar scumpirea combustibilului a accentuat îngrijorarea producătorilor.

„Anul acesta a fost foarte frig. S-a consumat foarte multă căldură și, din cauza asta, prețul este mare. Motorina este foarte scumpă. Nici nu știm dacă ne vom scoate investiția, pe cuvânt de onoare”, spune Mihai.

Mai ieftine ca să se poată vinde

Deși costurile ar justifica un preț mult mai mare, realitatea din piață îi obligă pe producători să facă compromisuri.

„Le-am lăsat la 30 de lei deoarece lumea nu are bani. Le-am ieftinit ca să vindem și noi înainte de Paște. La piață vin mai ales pensionarii. Cei care au bani merg la supermarket.

Uitați-vă la roșii, sunt delicioase. Vă așteptăm cu drag. Îi așteptăm pe clienții noștri care ne cunosc și din alți ani”, spune Silvana.

Diferențe de preț: piață vs. supermarket

În aceeași piață, la comercianți, roșiile se vând mai ieftin, între 17 și 20 de lei/kg. Situația este similară și în supermarketuri, unde cele mai mici prețuri pornesc de la 17,99 lei/kg.

Diferențele de preț sunt date de proveniența produselor, cât și de presiunea legată de puterea de cumpărare a oamenilor.

Clienții speră ca, în perioada următoare, odată cu creșterea temperaturilor și a ofertei, costurile să scadă, iar prețurile să devină mai accesibile.