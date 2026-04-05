Avarie la stația de tratare a apei din Vălenii de Munte. ESZ nu va mai livra apă timp 48 de ore [UPDATE]

Compania Exploatare Sistem Zonal Prahova a anunțat, duminică, oprirea furnizării apei potabile în zona orașului Plopeni din cauza unei avarii la stația de tratare a apei Vălenii de Munte. Întreruperea apei, valabilă 48 de ore, ar putea afecta orașele Plopeni, Găgeni și o parte din Băicoi, potrivit unor surse administrative.

UPDATE: ora 20.25. Hidro Prahova dezminte că ar putea fi probleme de alimentare cu apă

Potrivit purtătorului de cuvânt al operatorului de apă Hidro Prahova, care deservește localitățile menționate de presa centrală, nu vor fi întreruperi pe perioada reparației avariei ESZ.

„Hidro Prahova S.A. informează că, în localitățile menționate în articol, acolo unde operatorul furnizează apă potabilă (Baicoi și Plopeni), nu există și nu va exista o întrerupere a alimentării cu apă. Furnizarea este asigurată din rezervele existente în bazinele de stocare ale societății”, a declarat pentru Observatorul Prahovean Ioana Bumbăcea, purtătorul de cuvânt al Hidro Prahova.

Știrea inițială:

ESZ Prahova a anunțat astăzi, într-o postare pe rețea socială, că întrerupe alimentarea cu apă pe tronsonul Dumbrăvești – N.H. Movila Vulpii din cauza unei avarii. Postarea este însoțită de un link către un comunicat nedatat de pe site-ul companiei.

„Vă informăm că în data de 5.04.2026, ora 8:00, din cauza unei avarii apărute la conducta de aducțiune STA Văleni – N.H. Movila Vulpii în orașul Plopeni, zona de subtraversare Cosminele, am fost nevoiți să întrerupem alimentarea cu apă potabilă pe tronsonul Dumbrăvești – N.H. Movila Vulpii (sursa S.T.A. Vălenii de Munte), pentru o perioadă estimată de 48 de ore. Echipele noastre lucrează fără întrerupere pentru remedierea situației”, a transmis compania duminică, într-o postare pe Facebook. Atât postarea cât și comunicatul de pe site-ul companie nu precizează localitățile afectate.

Surse administrative au confirmat pentru agenția News.ro că întreruperea apei afectează Plopeniul, Găgeniul și o parte din Băicoi. Orașul Plopeni are o populație de circa 7.700 de locuitori, satul Găgeni numără circa 2.500 de oameni, iar Băicoiul, 16.000 de persoane.

Avaria de astăzi nu este primul incident care aduce compania în centrul atenției publice. La sfârșitul anului 2025, ESZ Prahova a fost implicată într-o criză majoră a apei potabile care a lăsat peste 100.000 de locuitori din județele Prahova și Dâmbovița fără apă potabilă.

