Aproape 300 de copii din Mizil au primit o masă caldă în campania organizată de Fundația Carmistin

Aproape 300 de copii de la Grădinița și Școala Gimnazială „Sf. Maria” din Mizil au beneficiat de o masă caldă în cadrul celei de-a patra ediții a campaniei „Ziua Meselor Școlare”, organizată de Fundația Carmistin.

Ediția din acest an are o semnificație specială, marcând extinderea proiectului în județul Prahova, chiar în localitatea în care Grupul Carmistin și-a început activitatea în urmă cu peste două decenii.

Pe lângă masa caldă, pregătită cu produse din portofoliul La Provincia, copiii au primit și ghiozdane, tricouri, dar și alte surprize.

Reprezentanții Fundației Carmistin spun că inițiativa urmărește nu doar oferirea unui sprijin material punctual, ci și aducerea în prim-plan a importanței alimentației în dezvoltarea copiilor și a rolului comunității în susținerea educației.

„Ziua Meselor Școlare a devenit mai mult decât o campanie, este un angajament constant față de comunitate. Ne bucurăm să fim aproape de copii și să contribuim, chiar și prin gesturi simple, la starea lor de bine și la un parcurs educațional mai bun. Extindem proiectul de la an la an, pentru că vedem cât de mare este nevoia și cât de important este să acționăm împreună”, a declarat Andra Paraschiv, președintele Fundației Carmistin.

La rândul său, directorul Școlii Gimnaziale „Sfânta Maria”, prof. Adela Avram, a transmis un mesaj de mulțumire pentru implicarea fundației.

„Vă mulțumim pentru generozitate și pentru exemplul frumos pe care îl oferiți prin inițiativele Fundației Carmistin. Pentru copiii noștri, astfel de momente aduc nu doar confort, ci și bucurie și sentimentul că sunt văzuți și susținuți. Sperăm ca astfel de gesturi să continue și să inspire cât mai mulți oameni și organizații”, a declarat aceasta.

Campania „Ziua Meselor Școlare” a fost inițiată în România de Fundația Carmistin, în anul 2023, pentru a marca Ziua Internațională a Meselor Școlare, celebrată anual în luna martie. Până în prezent, proiectul a ajuns la aproximativ 2.000 de beneficiari.

Fundația Carmistin face parte din Grupul Carmistin, lider național în sectorul avicol și în producția de cereale. Prin activitatea sa, fundația susține proiecte sociale, educaționale și umanitare, implicându-se în numeroase inițiative dedicate în special copiilor și comunităților locale.