Școala Spectrum Ploiești, un pas important spre deschiderea liceului

Școala Spectrum Ploiești anunță că a găzduit vizita comisiei ARACIP în vederea evaluării necesare pentru deschiderea liceului, iar primele concluzii sunt pozitive și încurajatoare.

Potrivit reprezentanților unității de învățământ, evaluarea s-a desfășurat în condiții foarte bune, iar școala este încrezătoare că, în perioada următoare, va obține autorizația oficială necesară pentru funcționarea liceului.

Demersul reprezintă un pas important în procesul de extindere a ofertei educaționale a Școlii Spectrum Ploiești și în dezvoltarea unor noi oportunități pentru elevi și familiile acestora.

Reprezentanții școlii transmit că obiectivul este acela de a continua investițiile în educație și de a construi un parcurs școlar complet, adaptat nevoilor elevilor.

Cei interesați de înscrierea la viitorul liceu se pot adresa Școlii Spectrum Ploiești pentru informații suplimentare, la telefon 0244.554.404