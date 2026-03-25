Ploi, vânt și ninsori la munte în Prahova. Cum va fi vremea la Ploiești

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o informare meteo privind ploi, intensificări ale vântului, dar și ninsori în zona montană, inclusiv în Prahova.

Informarea meteo emisă de ANM este valabilă în intervalul 26 martie, ora 12:00 – 30 martie, ora 10:00.

Astfel, potrivit meteorologilor, începând cu data de 26 martie revin ploile, iar vineri (27 martie) și sâmbătă (28 martie), în cea mai mare parte a țării, vântul va avea intensificări cu viteze, în general, de 45–55 km/h.

„La munte, mai ales la altitudini mari, vor fi rafale de peste 70–80 km/h. De vineri (27 martie), ploile se vor extinde dinspre sud-vest și vor cuprinde treptat toate regiunile”, a anunțat ANM.

Cum va fi vremea la Ploiești

La Ploiești, miercuri și joi sunt anunțate temperaturi maxime de 16–17 grade Celsius. Vineri, vremea începe să se răcească, iar valorile termice vor ajunge la aproximativ 13 grade Celsius.

În weekend, maximele vor coborî până la 10 grade Celsius, în timp ce temperaturile minime se vor menține în jurul valorilor de 6–7 grade Celsius.

Ploile nu vor ocoli Ploieștiul, fiind prognozate începând de joi noaptea până sâmbătă.

Ninsori la munte

La munte, potrivit ANM, în special la altitudini de peste 1700 m, inițial în Carpații Meridionali, apoi și în restul zonelor montane, vor fi ninsori și se va depune strat de zăpadă, pe alocuri consistent.

„Până la sfârșitul intervalului se vor acumula cantități de apă moderate, de 20–25 l/mp, și local de peste 35 l/mp, în special în sudul și sud-vestul țării, precum și în zonele montane și submontane”, a transmis ANM.