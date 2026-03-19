Ofertă specială de Paște cu pensiune completă și foc de tabără într-o locație de vis

Pentru cei care își doresc să petreacă Paștele 2026 departe de agitația orașului, într-un loc liniștit și cu peisaje de poveste, cabana Izvoarele Doftanei propune o ofertă specială pentru perioada 10-13 aprilie. Un avantaj important este și accesul facil, fără blocajele din trafic de pe Valea Prahovei, atât de frecvente în timpul sărbătorilor.

Locație în mijlocul naturii, pe malul râului Negraș

Situată într-o zonă deosebit de frumoasă, pe Valea Negrașului în Valea Doftanei, cabana oferă condiții ideale pentru un sejur reușit: 14 camere duble, 2 camere triple și o cameră cu 4 locuri.

Oaspeții au la dispoziție restaurant, sală de jocuri cu tenis de masă și biliard, loc de joacă pentru copii, parcare proprie și Wi-Fi.

Pachetul de Paște include 3 nopți de cazare cu pensiune completă, fiind potrivit atât pentru familiile cu copii, cât și pentru grupurile de prieteni care vor să se bucure împreună de sărbători, într-un cadru relaxant.

Preparate specifice și foc de tabără incluse în preț

Pe lângă cazare și mesele incluse în program, gazdele au pregătit și un moment special pentru această perioadă: proțap de berbecuț și foc de tabără, pentru o atmosferă autentică de sărbătoare.

Meniul pregătit pentru Paște aduce pe masă preparate tradiționale pe gustul tuturor: ciorbă de miel, friptură de miel la cuptor, drob, ouă roșii, pască, cozonac, sarmale, păstrăv la cuptor, papanași și tort festiv.

Oferta este avantajoasă și pentru familiile cu copii: copiii de până la 5 ani beneficiază de gratuitate, cei cu vârste între 5 și 14 ani achită doar 50%, iar pentru un pat suplimentar costul este de 100 de lei pentru întregul sejur.

Condiții de rezervare

Rezervarea se face cu un avans de numai 30%, iar reprezentanții cabanei spun că meniul poate fi ajustat, de comun acord, în funcție de preferințele grupului.

Pentru cei care caută un Paște cu aer curat, liniște, mâncare bună și timp de calitate petrecut în familie, oferta de la cabana Izvoarele Doftanei poate fi una dintre cele mai inspirate alegeri.

Pentru detalii și rezervări sunați la: 0769.688167.

Locurile sunt limitate, în funcție de disponibilitate.