Cod galben de vânt puternic în zona de munte din Prahova

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, marți, un cod galben de vânt puternic, avertizare valabilă în zona de munte din Prahova. Vântul va sufla cu 90… 120 km/h.

Potrivit ANM, atenționarea de cod galben de vânt puternic este valabilă în zona de munte din Prahova, marți, 10 martie, până la ora 14.00.

Astfel, la altitudini de peste 1800 metri, se vor semnala intensificări ale vântului cu viteze la rafală de 90… 120 km/h.

Reamintim faptul că meteorologii au anunțat că în următoarele două săptămâni vremea se va încălzi în Prahova, temperatura maximă urmând să ajungă la 16 grade Celsius. (Detalii AICI).