Cum va fi vremea în Ploiești. Prognoza ANM în Prahova

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis prognoza pentru următoarele două săptămâni. Mercurul în termometre va urca la 16 grade Celsius.

Vremea de primăvară se va menține și în perioada următoare. ANM a anunțat că media zilnică a temperaturilor maxime se va menține, în general, între 14 și 16 grade în toată perioada de anticipație.

Temperaturile minime se vor situa în jurul valorii de -1 grad în intervalul 10 – 13 martie, apoi se vor menține în jurul valorii de 2 grade până la finalul intervalului de anticipație.

„Regimul pluviometric va fi deficitar, însă precipitații slabe sunt posibile după data de 18 martie”, a precizat ANM.

Cum va fi vremea la Ploiești

La Ploiești sunt anunțate temperaturi maxime de 14 grade Celsius, iar temperatura minimă se va situa la 1…2 grade Celsius.

Săptămâna viitoare, vremea se va menține frumoasă, iar temperatura minimă va urca la 3 grade Celsius.

Cum va fi vremea la munte

În perioada 9 – 23 martie sunt estimate, pentru zona de munte, temperaturi maxime în medie de 4…7 grade, cu cele mai ridicate valori în intervalul 11 – 13 martie.

„Media temperaturilor minime va fi de -4…-2 grade. Sunt posibile precipitații slabe după data de 16 martie”, a anunțat ANM.