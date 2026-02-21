Cod galben de ninsori și viscol. Recomandările Poliției pentru șoferi

Traficul rutier se desfășoară în condiții de iarnă pe mai multe artere de circulație, inclusiv în Prahova. Polițiștii recomandă conducătorilor auto să circule cu prudență sporită, să adapteze viteza la condițiile de drum și să se informeze înainte de plecarea la drum, pentru a evitarea accidentelor.

În contextul avertizării meteorologice Cod Galben pentru viscol, ninsori și polei, autoritățile recomandă conducătorilor auto să manifeste prudență sporită și să își planifice cu atenție deplasările.

Potrivit IGPR, aproximativ 4.000 de polițiști sunt la datorie și intervin acolo unde situația o impune, sprijinind șoferii aflați în dificultate și facilitând intervenția utilajelor de deszăpezire.

Circulație în condiții de iarnă pe autostrăzi

În prezent, nu sunt autostrăzi cu circulația oprită din cauza condițiilor meteo, însă pe A1, A2, A3 și A0 se circulă în condiții de ninsoare și temperaturi negative. Pe A7 Ploiești–Adjud, carosabilul este uscat, dar vântul suflă cu intensitate.

Există însă tronsoane de drum național și județean cu trafic oprit în mai multe județe, iar în unele zone sunt instituite restricții pentru autovehiculele de mare tonaj, inclusiv în Prahova.

Pe DJ 102, între Boldești – Grădiștea și Baba Ana, circulația este închisă din cauza viscolului. (Detalii AICI).

Recomandările Poliției pentru șoferi

Pentru a evita implicarea în evenimente rutiere, polițiștii recomandă conducătorilor auto:

să se informeze înainte de plecarea la drum despre condițiile meteorologice și eventualele restricții de trafic;

să evite deplasările dacă acestea nu sunt absolut necesare în zonele afectate de viscol și polei;

să adapteze permanent viteza la condițiile de drum și vizibilitate;

să păstreze o distanță de siguranță mai mare față de vehiculul din față;

să utilizeze corespunzător sistemele de iluminare și climatizare;

să evite manevrele bruște, depășirile riscante și comportamentul agresiv în trafic;

să se asigure temeinic înaintea oricărei manevre și să semnalizeze din timp schimbarea direcției sau a benzii;

să evite orice activitate care le-ar putea distrage atenția de la condus.

Autoritățile subliniază că o conduită preventivă și responsabilă în trafic este esențială pentru siguranța tuturor participanților la trafic, în special în condiții meteo dificile.