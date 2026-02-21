VIDEO: Circulație închisă pe DJ 102D, între Boldești-Grădiștea și Baba Ana, din cauza viscolului

Consiliul Județean Prahova a luat decizia închiderii temporare a circulației pe DJ 102D, pe tronsonul cuprins între Boldești-Grădiștea și Baba Ana, din cauza condițiilor meteo. VIDEO la finalul textului.

Circulația rutieră va fi reluată după îmbunătățirea condițiilor meteo și asigurarea circulației în condiții de siguranță.

Șoferii sunt rugați să utilizeze ruta alternativă DJ 100C.

”Recomandăm cetățenilor să evite deplasările neesențiale, să adapteze viteza la condițiile de drum, să echipeze autovehiculele corespunzător sezonului rece și să respecte indicațiile polițiștilor și ale echipelor de intervenție” au transmis reprezentanții CJ Prahova.

Reamintim că, în această dimineață, Poliția rutieră a dispus impunerea de restricții de tonaj pe DN 1D, în Prahova. Detalii aici: Circulație rutieră restricționată pe DN 1D, în Prahova