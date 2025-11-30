Crește lista localităților din Prahova fără apă potabilă

Operatorul Hidro Prahova anunță sistarea sau restricții în alimentarea cu apă în mai multe localități din județ. Alte 12 comune și orașe au rămas fără acest serviciu public începând de vineri, ca urmare a crizei de la barajul Paltinu.

Astfel, localitățile alimentate din Stația de Tratare a Apei Voila ( ce aparține ESZ), care au rămas fără apă sunt: municipiul Câmpina, orașele Breaza și Băicoi, comunele Adunați, Poiana Câmpina, Șotrile, Bănești, Brebu, Telega, Florești (parțial), Vărbilău și Aluniș.

În cel mai optimist scenariu, dacă nu mai plouă, apa ar putea fi livrată în localitățile afectate de criza de la barajul Paltinu abia miercuri, 3 decembrie.

Pe lângă aceste localități, Hidro Prahova anunță probleme tehnice și în Comarnic, Sinaia și Dumbrăvești, după cum urmează:

Probleme la Comarnic

HIDRO PRAHOVA S.A. anunță că, în orașul Comarnic, din cauza precipitațiilor abundente, s-a produs colmatarea captării Valea lui Bogdan, sursă care alimentează Stația de tratare apă Valea lui Conci, iar nivelul de turbiditate a crescut peste limitele admise.

În aceste condiții, se impune oprirea furnizării apei astăzi, 30.11.2025, începând cu ora 10:00, până la remedierea colmatării și reglarea parametrilor la standardele de calitate ale apei în Stația de tratare Valea lui Conci.

Vor fi afectați abonații care locuiesc în cartierul Podu Lung, precum și parțial abonații de pe străzile: Republicii, Valea Cândei, Școlii și Poiana.

Probleme sunt și la Stația de Tratare a Apei Ghioșești, unde se înregistrează turbiditate crescută a apei brute, fiind necesară oprirea furnizării apei potabile începând de astăzi – 30 noiembrie 2025, ora 09:00, până la remedierea situației și reluarea funcționării în parametri optimi. Vor fi afectați parțial abonații care locuiesc în cartierul Ghioșești.

Oprire apă în comuna Dumbrăvești, Plopeni Sat

HIDRO PRAHOVA S.A. anunță că, în comuna Dumbrăvești, sat Plopeni Sat, pe strada Principală, s-a produs o avarie la conducta de distribuție, motiv pentru care se impune oprirea furnizării apei în intervalul orar 09:30 – 14:00, cu posibilitate de prelungire.

Vor fi afectați abonații care locuiesc în satul Plopeni Sat.

Presiune scăzută la Slănic

Orașul Slănic – furnizare apă cu presiune redusă din cauza creșterii turbidității la Stația de Tratare Ștefești

HIDRO PRAHOVA S.A. informează că, din cauza precipitațiilor abundente, la Stația de Tratare a Apei Ștefești nivelul de turbiditate a apei brute a crescut peste limitele admise.

În aceste condiții, începând de astăzi – 30 noiembrie 2025, ora 09:00, în orașul Slănic se va furniza apă potabilă cu presiune redusă, până la reglarea parametrilor conform standardelor de calitate a apei.

Vor fi afectați abonații care locuiesc în cartierul Prăjani. Menționăm că, în zonele înalte ale cartierului, se poate înregistra chiar lipsa apei.

Probleme și în comuna Izvoarele

Orașul Slănic / comuna Izvoarele – oprire furnizare apă din cauza colmatării Stației de Tratare Schiulești

HIDRO PRAHOVA S.A. informează că, în comuna Izvoarele, la Stația de Tratare Schiulești s-a produs colmatarea instalațiilor (din cauza aluviunilor și a turbidității apei), fapt ce a impus oprirea furnizării apei potabile începând de astăzi – 30 noiembrie 2025, ora 09:00, până la remedierea situației și reluarea funcționării stației în parametri optimi.

Vor fi afectați abonații din cartierele Groșani și parțial Centrul orașului Slănic, dar și cei care locuiesc în satele Schiulești și Izvoarele (parțial), din comuna Izvoarele.

Apă cu porția la Sinaia

Orașul Sinaia – furnizare apă cu presiune redusă din cauza colmatării captării Valea Rea, în urma precipitațiilor abundente

HIDRO PRAHOVA S.A. informează că, în orașul Sinaia, la captarea Valea Rea, s-a produs colmatarea sursei de apă ca urmare a precipitațiilor abundente, motiv pentru care, astăzi – 30 noiembrie 2025, în intervalul orar 07:00 – 12:00, se va furniza apă potabilă cu presiune redusă, cu posibilitate de prelungire, în funcție de evoluția situației din teren.

Vor fi afectați abonații care locuiesc pe Bulevardul Carol, Bulevardul Republicii și Bulevardul Ferdinand, precum și pe străzile adiacente acestora. Menționăm că în zonele înalte se poate înregistra chiar lipsa apei.