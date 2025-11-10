CFR: Întârzierea medie a trenurilor, doar 9,7 minute

Întârzierile legate de trenurile CFR este o problemă, la nivel național. Tot mai mulți oameni se plâng de întârzieri sau anulări și, cu toate acestea, CFR Călători a transmis că, în primele șase luni ale anului 2025, trenurile au avut o întârziere medie de doar 9,7 minute.

- Publicitate -

La solicitarea Observatorului Prahovean, cu privire în întârzierile înregistrate de CFR Călători, defalcate de rute, instituția a transmis faptul că centralizarea se face doar la nivel național. Astfel că, pentru rutele solicitate, nu s-au transmis date exacte.

Cu toate acestea, la nivel național, CFR Călători a transmis faptul că majoritatea trenurilor aflate în circulație ajung la destinație fără întârzieri. „CFR Călători centralizează datele privind punctualitatea propriilor trenuri la nivel național, nu defalcat pe rute. Întârzierile sunt raportate la numărul de trenuri care circulă pe parcursul unui an. Astfel, peste 85% dintre trenurile CFR Călători aflate în circulaţie (în medie 1.100 trenuri/zi, ceea ce echivalează cu peste 400.000 de trenuri într-un an calendaristic) ajung la destinaţie fără întârzieri”, se arată în răspunsul transmis de CFR Călători.

- Publicitate -

Care sunt cauzele întârzierilor trenurilor CFR Călători

Compania a transmis faptul că cele mai multe întârzieri au drept cauză deranjamentele apărute la/pe infrastructura feroviară. Principalele caze sunt lipsa tensiunii în linia de contact și în gabarit, căderile de copaci, precum și lucrările la infrastructura feroviară care implică introducerea de limitări de viteză și restricții pe fondul temperaturilor ridicate din timpul verii.

„În primele 6 luni ale anului 2025, întârzierea medie a trenurilor CFR Călători a fost de aproximativ 9,7 minute, dintre care 1,7 minute au fost generate exclusiv de defectarea materialului rulant – singura cauză internă a CFR Călători.

Pentru a preveni și a reduce astfel de situații, CFR Călători efectuează verificări suplimentare ale materialului rulant programat să circule și are convingerea că timpul de călătorie va fi diminuat pe fondul punerii în circulație a vagoanelor și locomotivelor modernizate prin fonduri PNRR”, au transmis reprezentanții CFR Călători, către Observatorul Prahovean.

- Publicitate -

Datele centralizate de companie fac referire doar la primele șase luni ale anului în curs. Chiar și așa, o întârziere de doar 9,7 minute, raportată de CFR, te face să ai impresia că ești într-o altă lume, vorbești despre o altă țară și, mai mult decât atât, zecile și sutele de minute reclamate de călători sunt, în fapt, doar câteva „întâmplări nefericite”.