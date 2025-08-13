- Publicitate -

Zeci de blocuri și instituții din Ploiești, fără apă caldă

Termo Ploiești anunță că lucrările pentru remedierea avariei înregistrată în căminul de racord PT 18 Democrației, magistrala IV Centru, vor fi finalizate mai târziu decât termenul anunțat inițial.

Astfel, locatarii din blocurile afectate, dar și angajații unor instituții publice vor avea din nou apă caldă joi, 14 august, după ora 20:00.

Sunt vizate modulele termice din care se alimentează: Maternitatea, Stadionul Ilie Oană, Căminul Virgil Madgearu, DGFP Finante, Colegiul Mihai Viteazul Ploiești, RAT Ploiesti, Finante Locale, ITM, APIA, Teatrul Ciufulici și Muzeul de Artă.

Lista blocurilor fără apă caldă:

blocuri fara apa calda termo ploiesti

Pentru alte detalii, cetățenii pot suna la numărul de telefon: 0800 672 777 Telverde – număr de telefon apelabil gratuit, la nivel național, în orice rețea, disponibil 24/7.

  Acum ce mai conteaza ca maternitatea nu are apa calda ? Important este ca balciul de pe bulevard sa continue, nimic si nimeni nu ne poate opri sa ignoram problemele cronice cu care se confrunta Ploiestiul.

