Zeci de blocuri și instituții din Ploiești, fără apă caldă

Termo Ploiești anunță că lucrările pentru remedierea avariei înregistrată în căminul de racord PT 18 Democrației, magistrala IV Centru, vor fi finalizate mai târziu decât termenul anunțat inițial.

- Publicitate -

Astfel, locatarii din blocurile afectate, dar și angajații unor instituții publice vor avea din nou apă caldă joi, 14 august, după ora 20:00.

Sunt vizate modulele termice din care se alimentează: Maternitatea, Stadionul Ilie Oană, Căminul Virgil Madgearu, DGFP Finante, Colegiul Mihai Viteazul Ploiești, RAT Ploiesti, Finante Locale, ITM, APIA, Teatrul Ciufulici și Muzeul de Artă.

Lista blocurilor fără apă caldă:

Pentru alte detalii, cetățenii pot suna la numărul de telefon: 0800 672 777 Telverde – număr de telefon apelabil gratuit, la nivel național, în orice rețea, disponibil 24/7.

Eveniment Cum vor circula autobuzele în Ploiești în minivacanța de Sf. Maria Autobuzele TCE vor circula în Ploiești, în minivacanța de Sfânta Maria, după un program special, anunță Primăria Ploiești. În contextul sărbătoririi, la nivel național, a...