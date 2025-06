De ce fug tinerii din Ploiești? Ce lipsește orașului?

Majoritatea tinerilor aleg, după terminarea liceului, să plece din Ploiești pentru a studia mai departe în alte orașe ale țării. Datorită apropierii de capitală, mulți dintre absolvenții ploieșteni aleg Bucureștiul, lucru care a ajuns să fie cumva „firesc”. Ce faci după ce termini liceul?”, este întrebarea cel mai des întâlnită în cazul elevilor din clasele terminale ale liceelor. „Merg la București, la facultate, normal!”, este răspunsul primit în majoritatea cazurilor. De ce oare?

Deși sunt tineri care rămân aici, cei mai mulți dintre ei o fac din considerente financiare (este mai ieftin să studiezi într-un oraș unde nu plătești cazare). Și totuși, chiar și din rândul lor, sunt care visează să termine facultatea și apoi să plece, de obicei tot spre București.

Mirajul Bucureștiului, un oraș mare cu „de toate”, în viziunea lor, îi atrage ca un magnet. Au sau nu dreptate? Și, din păcate, se pare că au.

Oferta educațională restrânsă este unul din motive

Când vine vorba de urmarea studiilor după terminarea liceului, tinerii spun că în Ploiești oferta este „scăzută”. Aici, în oraș, în afară de Universitatea de Petrol și Gaze, nu prea ai unde să „mergi mai departe”, cum se spune.

Deși din punct de vedere al profilului, care se subînțelege încă din denumire, UPG este cea mai bună din țară și, pe unele sectoare, chiar singura, nu mulți ploieșteni se simt atrași de facultățile cu profil tehnic de aici. Facultatea de Ingineria Petrolului şi Gazelor, Facultatea de Inginerie Mecanică şi Electrică și Facultatea de Tehnologia Petrolului și Petrochimie sunt cele mai bune ale Universității dar, totodată, și unele dintre cele mai grele din țară.

Aici vin absolvenții de liceu care au înclinații spre domeniul tehnic. Nu toți cei care intră și ies pentru că, așa cum spune Alin Diniță, rectorul UPG, aceste facultăți sunt foarte grele.

Dar, pe lângă acestea, UPG are și Facultate de Litere și și Facultate de Științe Economice. Acestea însă nu au cum să acopere nevoile celor care vor să urmeze o facultate de științe politice sau facultăți de limbi străine mai puțin uzuale: chineză, arabă, japoneză, coreeană, etc. Și atunci aceștia iau calea Bucureștiului.

„Ce să studiez la Ploiești? Petrol și gaze?”, este răspunsul invariabil al celor care nu doresc o carieră în acest domeniu tehnic. Și atunci pot fi înțeleși că-și doresc să plece. Din păcate, într-adevăr, la Ploiești oferta educațioanlă este foarte limitată după terminarea liceului.

Oraș mic unde toată lumea se știe cu toată lumea

Acesta este un alt motiv pe care tinerii ploieșteni îl invocă pentru a-și justifica dorința de a pleca din oraș. Și iar, specific vârstei, este dorința de un oarecare anonimat. Bucureștiul este mare, Ploieștiul este mic.

Da, acesta este un motiv întemeiat, mai ales atunci când te-ai născut și ai crescut într-un loc și simți nevoia de a experimenta și altceva. Vrei să vezi cum este în altă parte, unde nu cunoști, și, mai ales, unde nu te cunoaște nimeni.

Nu pot fi condamnați pentru asta. Anonimatul este un deziderat la o anumită vârstă pentru mulți oameni. Unii dintre cei care au ales să plece din cauza aceasta, se întorc, după mulți ani, înapoi în Ploiești. Alții însă, mai revin doar în vizită. Ceea ce duce la cel de-al treilea motiv pentru care tinerii pleacă: în Ploiești, nu prea ai ce face.

Oferta redusă de locuri de distracție în Ploiești este un alt motiv

„Ploieștiul este un oraș mort. În weekend n-ai ce face! Nu cluburi ca lumea, nu evenimente… Ce să fac aici?!?! Plec la București!”, era declarația unui elev de clasa a XII-a, în luna mai 2025. Pentru tineri este, într-adevăr, dificil în Ploiești să găsească ceva de făcut.

Mall-urile oferă câteva mese de biliard sau tenis de masă. Și cam atât… Cinematografele, cele două din cadrul mall-urilor sunt ok… dar la câte filme să te duci?

Zona din centrul orașului este una care, în momentul de față, este aproape deprimantă. În tot Ploieștiul sunt câteva cafenele și baruri ok dar se închid destul de devreme. Și, astfel, tinerii chiar nu mai au ce face. Viața de noapte în Ploiești este aproape inexistentă ceea ce face, cu atât mai mare atracția către București.

„Mă duc în Regie. Acolo am de unde alege. Ori club, ori biliard, ori bowling… Toate sunt la îndemână. O petrecere rave, una k-pop… Timp să am să ajung la toate”, povestea o tânără care de un an de zile a dat Ploieștiul pe București. Și nu regretă nicio secundă alegerea făcută.

La acestea se adaugă și lipsurile „esențiale”, care nu mai țin de dimensiunea orașului ci de neglijența autorităților locale: un bazin, un ștrand, un patinoar, un centru de evenimente, etc. Și atunci, din nou, face ca apropierea de București să fie cel mai mare avantaj al Ploieștiului.

Dintre tinerii cu care am stat de vorbă, toți au afirmat că și-ar dori să plece și, dacă ar ține strict de voința lor, ar face-o cât mai repede. Pote, cu timpul, Ploieștiul va ajunge să fie ofertant și tentant pentru tinerii de aici dar, deocamdată, părerea acestora este că „aici nu se întâmplă nimic”. Și nu pot fi judecați pentru asta…