Tudor Gheorghe, scrisoare deschisă directorului Teatrul Toma Caragiu

În urma publicării articolului Scandalul hărțuirilor la Teatrul Toma Caragiu Ploiești s-a încheiat, Tudor Gheorghe, tatăl solistei Rodica Tudor, care a avut un contract de colaborare cu teatrul ploieștean, i-a transmis următorul drept la replică:

- Publicitate -

”Doamnă director Rus Mihaela,

DUMNEZEU NE IUBEȘTE PE TOȚI DAR NU NE IARTĂ CÂND GREȘIM, MAI ALES CÂND GREȘIM CU BUNĂ ȘTIINȚĂ

Vă asigur că în ceea ce ne privește pe noi, cei din familia Tudor, puteți sta liniștită în continuare, nu ne-am făcut niciodată dreptate singuri și nici nu avem de gând să ne schimbăm, pentru că avem încredere în justiție și mai ales în justiția divină.

- Publicitate -

După cum prea bine știți, ați făcut publică ,,povestea” fără dovezi concrete încă din anul 2023, pentru că ele nu există. Și, așa cum v-am răspuns atunci cu dovezi concrete și v-am infirmat toate minciunile, vă răspund și acum.

https://www.observatorulph.ro/eveniment/2687046-acuzatii-de-hartuire-si-amenintare-la-teatrul-toma-caragiu-din-ploiesti-drept-la-replica-al-lui-gheorghe-tudor-cel-vizat-de-aceste-acuze?fbclid=IwY2xjawIUHxxleHRuA2FlbQIxMQABHYTY6OtIunPS3VxwHGILyGsXFAEmUjfRMljQnlfKyxGVdH1iNHWXmWEbcg_aem_bx2c5r0bbSGjv2lNm8Kkxg

După cum prea bine știți, hotărârea nu este definitivă și poate fi atacată cu apel în termen de 30 de zile de la comunicare și atâta timp cât nu este definitivă, nu vă datorez nimic.

- Publicitate -

După cum prea bine știți, în același dosar, singurul de altfel, i-ați mai cerut instanței să mă oblige să vă cer scuze public și instanța v-a respins această cerere.

După cum prea bine știți, până la această dată motivarea hotărârii nu a fost redactată și ,,soluția pe scurt’’ este publică la adresa :

https://portal.just.ro/204/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=20400000000124131&id_inst=204

- Publicitate -

După cum prea bine știți, nu este prima oară când faceți afirmații grave la adresa mea și a copiilor mei, fără să le susțineți cu dovezi concrete, pentru că ele nu există.

După cum prea bine știți, nici eu și nici altcineva din familia mea, nu v-am amenințat ,,cu moartea, cu bătaia, cu «lapidarea»’’, nu v-am urmărit, nu v-am făcut publică ,,adresa, situația familială’’, nu v-am ,,aruncat în față într-o parcare amenințări la adresa fiicei’’, nu v-am expus viața personală public și nu v-am fotografiat.

Trebuie să recunosc, aveți o imaginație bogată și în toată această ,,poveste’’, dumneavoastră v-ați asumat cu bună știință rolul de victimă, cu scopul de a ne discredita în ochii opiniei publice.

- Publicitate -

DE CE SCRIU?

După cum prea bine știți, în vara anului 2021 am început să scriu pe pagina mea de facebook seria de pamflete ,,Nene Iancule, până când bre, până când?’’ prin care v-am contestat mai multe decizii manageriale, primele dintre ele fiind decizia de angajare și de menținere an de an pe postul de solist vocal gradul I cu studii superioare al Teatrului ,,Toma Caragiu’’, deși era pensionară, a actriței/balerinei Alexandru Rodica, de altfel, politician cunoscut în Ploiești.

De ce vi le-am contestat? Pentru că pensionara Alexandru Rodica nu a cântat ,,solo’’ în niciun spectacol al teatrului. În realitate, pensionara Alexandru Rodica a exercitat profesia de actor fără studii superioare și a fost plătită timp de 6 (șase) ani ca solist vocal gradul I cu studii superioare.

- Publicitate -

După cum prea bine știți, pentru postările mele am avut ca surse principale de informații site-ul teatrului (anunțuri, fotografii, tabele de funcții conform art. 33 din legea 153/2017, etc.), presa, răspunsurile primite la scrisorile adresate primarului Municipiului Ploiești, domnul Andrei Volosevici și spectacolele în care doamna Alexandru Rodica a fost distribuită.

De ce scriu? Pentru că vreau să-i încurajez pe cei merituoși să lupte pentru drepturile și visurile lor și să nu mai stea cuminți la rând în spatele unor incompetenți piloși.

,,PENTRU UNUL MUMĂ, PENTRU ALTUL CIUMĂ!”

- Publicitate -

După cum prea bine știți, nu am forțat ,,angajarea, promovarea, infiltarea, impunerea’’ fiicei mele în teatru, nu v-am cerut vreodată să o angajați și nici să nedreptățiți pe altcineva pentru ea.

După cum prea bine știți, ați recunoscut public într-o emisiune TV că fiica mea are o voce foarte bună.

După cum prea bine știți, fiica mea a câștigat Festivalul Național de Muzică Ușoară ,,Mamaia 2012’’, este licențiată în muzică din vara anului 2020 și are în palmares mai multe premii I și trofee decât oricare dintre soliștii Secției Revistă.

După cum prea bine știți, fiica mea a colaborat 10 ani cu Teatrul ,,Toma Caragiu’’(15 ianuarie 2013-23 ianuarie 2023) și a cântat în 6 spectacole concert.

După cum prea bine știți, în cei 10 ani de colaborare, teatrul a plătit-o cu 150-200 de lei net pe reprezentație, aproximativ 1500-2000 de lei pe an. În cei 10 ani de colaborare, fiica mea a cheltuit cu ținuta de scenă și transportul mai mult decât a câștigat de la teatru.

După cum prea bine știți, în cei 10 ani de colaborare, teatrul nu a scos la concurs niciun post de solist vocal la care fiica mea să aibă dreptul de a candida. În schimb, în nenumărate rânduri a fost amăgită cu promisiunea scoaterii la concurs a unui post de solist vocal la care să aibă dreptul de a candida.

După cum prea bine știți, conducerea teatrului ar fi putut să o angajeze pe fiica mea pe perioadă determinată în baza Ordonanței 21 din 31 ianuarie 2007 dar, conducerea teatrului ,,s-a făcut că plouă’’.

După cum prea bine știți, anul trecut, în baza Ordonanței 21 din 31 ianuarie 2007, teatrul pe care-l conduceți, a angajat-o pe logodnica dirijorului Corului Filarmonicii Ploiești.

https://www.facebook.com/photo?fbid=9302569576474900&set=a.986930934705514.

https://gazetaph.ro/haiducul-gerard-georgescu-a-protestat-vehement-la-teatru-si-primarie-pentru-bataia-de-joc-suportata-de-cantareata-rodica-tudor/?fbclid=IwY2xjawIZHvRleHRuA2FlbQIxMQABHYyrd3xov4wyE-tNQwsxZls7DGR3EpDzA6GqQT5JvJ53f8QWuR6hvKi9NA_aem_Rdb-p3wJIGqzTQ_7rQByHQ

Și mai vorbiți despre moralitate și despre suflete rănite !!!

Mai simplu spus, conducerea teatrului a fost ,,pentru unul mumă, pentru altul ciumă!’’

PRIMUL SOLIST VOCAL DIN ISTORIA TEATRULUI CARE NU A CÂNTAT ,, SOLO’’

După cum prea bine știți, în anul 2017 teatrul a scos la concurs un post de solist vocal grad I cu studii superioare, pe perioadă determinată, pentru soliste cu ,,vârsta aproximativă peste 40 de ani’’ și a fost câștigat de actrița/balerina pensionară Alexandru Rodica, fostă angajată a teatrului și politician cunoscut în Ploiești.

După cum prea bine știți, la concurs, în afară de actrița/balerina pensionară Alexandru Rodica în vârstă de aproape 58 de ani la data concursului, nu s-a mai înscris nimeni.

În cei 6 ani cât a fost angajată solist vocal gradul I cu studii superioare, actrița/balerina pensionară Alexandru Rodica nu a cântat ,,solo’’ în niciun spectacol. În realitate, a exercitat profesia de actor fără studii superioare și a fost plătită ca solist vocal gradul I cu studii superioare.

De unde știu ? Știu pentru că am văzut fiecare spectacol în care a jucat în cei 6 ani cât a fost angajată solist vocal gradul I cu studii superioare și am analizat tabelele de funcții conform art. 33 din legea 153/2017 de pe site-ul teatrului.

Postez spre exemplu, tabelul din data de 31.03.2023(a se vedea poziția 58):

https://drive.google.com/file/d/1k17KW0gpz0rt_WK1DB3SwwARbSV3v8B3/view

După cum prea bine știți, contractul pe perioadă determinată al solistei vocale Alexandru Rodica a încetat la scurtă vreme după ce a apărut în presă petiția pe care am trimis-o Consiliului Local Ploiești în data de 26 aprilie 2023.

https://gazetaph.ro/consilierii-locali-ploiesteni-solicitati-sa-se-pronunte-asupra-eliminarii-cantaretei-rodica-tudor-din-toate-colaborarile-cu-teatrul-toma-caragiu-si-mentinerii-pe-post-de-solist-voca/

După cum prea bine știți, în petiția din 26 aprilie 2023, am arătat că de la data angajării, actrița/balerina pensionară Alexandru Rodica a exercitat în realitate, profesia de actor fără studii superioare așa cum o făcea ca și colaborator înainte să fie angajată și că a fost plătită nemeritat ca solist vocal gradul I cu studii superioare.

După cum prea bine știți, în cei 6 ani de contract, actrița/balerina pensionară Alexandru Rodica a câștigat de la teatru aproximativ 100 de mii de euro brut.

De altfel, Alexandru Rodica este primul solist vocal din istoria teatrului care nu a cântat ,, solo’’.

O SUTĂ DE MII DE EURO CÂȘTIGAȚI NEMERITAT DIN BANI PUBLICI

Pentru că teatrul este o instituție publică finanțată de Consiliul Local Ploiești, solicit public Primăriei Municipiului Ploiești să recupereze cei aproximativ 100 de mii de euro, bani ce reprezintă suma salariilor brute de solist vocal gradul I cu studii superioare câștigate nemeritat de pensionara Alexandru Rodica timp de 6 ani (2017-2023), pentru că în realitate a exercitat profesia de actor fără studii superioare.

Spre edificare, cer Pimăriei Municipiului Ploiești să apeleze la înregistrările spectacolelor cu pensionara Alexandru Rodica, de la data angajării ca solist vocal gradul I cu studii superioare până la data încetării contractului, la angajații teatrului și colaboratorii teatrului pentru spectacolele în care a jucat (actori, soliști vocali, regizori, scenariști, etc), precum și la link-ul

http://www.teatruploiesti.ro/nou/index.php?page=artist&id=45 unde sunt prezentate imagini din spectacole și este prezentată ca actor și nicidecum ca solist vocal”.