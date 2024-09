Rămas paralizat după un accident, un prahovean de 46 de ani vrea doar un cărucior electric

O viață normală s-a transformat, într-o fracțiune de secundă, într-un coșmar pentru un prahovean, Laurențiu Tudose, azi în vârstă de 46 de ani. Un accident la locul de muncă l-a lăsat imobilizat într-un scaun cu rotile, iar azi, din omul care avea visuri și planuri pentru o viață împlinită, nu a mai rămas decât un bărbat a cărui unică dorință este să poată avea un cărucior electric cu care să meargă la magazin să își cumpere o pâine.

- Publicitate -

Povestea lui Laurențiu Tudose este una cutremurătoare. În 2003, pe când avea doar 23 de ani, lucra ca muncitor la o societate din Câmpina. Un moment de neatenție a făcut ca omul să fie prins într-o bandă transportatoare de amestec pentru formare. Banda, spune Laurențiu, era improvizată și prinsă cu niște cleme de electrozi. „Când am trecut pe lângă bandă am fost agățat de mâneca de la salopetă și am fost înfășurat între bandă și rolă. Practic, strivit. Numai printr-o minune am scăpat din ghearele morții”, își amintește prahoveanul care spune că, după nefericitul accident, „nu își mai simțea decât capul”.

Bărbatul a ajuns initial la spitalul din Câmpina, apoi a fost dus de urgență la SJU Ploiești, iar de aici transferat la Spitalul Clinic de Urgență „Bagdasar Arseni” din București. După RMN, medicii au constatat că Laurențiu avea nu mai puțin de șase vertebre distruse. A urmat operația, dar și ani de zile de ședințe de recuperare în urma cărora acesta a început ușor să își recapete mobilitatea mîinilor și să poată sta în poziția șezut.

Astăzi, la peste 20 de ani de la accident, Laurențiu Tudose nu mai speră că va mai merge vreodată. Tot ce își dorește este să poată continua kinetoterapia ca să nu i se atrofieze mușchii, dar și să aibă un cărucior electric cu ajutorul căruia să meargă la magazinul din sat să cumpere de-ale gurii.

- Publicitate -

A fost nevoit să se mute într-o casă din Măgureni, unde alături de mama sa, singura persoană care îl mai ajută, își drămuiește cu grijă fiecare leu pentru a putea supraviețui.

„Am o pensie de handicap și una de invaliditate. Mamare a reușit și ea să primească, în sfârșit, o pensie de urmaș de 1600 de lei de pe urma tatălui. Cu banii pe care îi avem ne ducem zilele așa cum putem. Plătim facturile, cumpărăm de mâncare, medicamente și cam atât. Mi-aș dori tare mult să continui ședințele de recuperare pentru a nu ajunge în situația de a mi se atrofia mușchii. Atat. Nu mai sper că voi putea merge vreodată, mi-am luat gândul, toți medicii sunt rezervați”, a povestit bărbatul care și-ar mai dori ceva. Ar vrea să înlocuiască acel cărucior manual pe care îl are cu unul electric, lucru care l-ar ajuta să se deplaseze mai ușor la magazin, singurul loc unde merge pentru a mai ieși din casă. Nu și-l permite, însă, costul acestuia fiind de peste 4000 de lei, mult peste posibilitatea lui financiară.

Cine vrea să îi întindă o mână de ajutor prahoveanului poate face o mică donație în conturile deschise pe numele acestuia:

- Publicitate -

Titular: Tudose Ion Laurențiu

Cont lei: RO78RNCB0208010006810004

Cont euro: RO51RNCB0208010006810005