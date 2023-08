Viața la bloc. Pățania unui ploieștean care s-a trezit cu rufele furate din uscătorie

Uscătoria unui bloc din Ploiești, care ar fi trebuit să fie un spațiu comun amenajat în folosul locatarilor, s-a transformat într-o zonă de acțiune a hoților.

- Publicitate -

Ionuț Urzeală, antreprenor și colaborat al Observatorului Prahovean, a postat pe Facebook un mesaj după ce persoane rămase necunoscute i-au furat hainele din uscătoria blocului în care locuiește de mulți ani.

”Scriu acest text dezamăgit, cu ideea de a mă „descărca” și de a-mi regăsi motivația.

Astăzi, în 2023, am descoperit că mi-au fost furate hainele din uscătorie. Trăiesc în același bloc unde am copilărit și îmi place aici.

Nu am pus mare preț pe „amenajarea casei”, pentru că rareori sunt acasă. Însă îmi place să dorm aici; este liniște, se aud greieri seara și păsărele dimineața. Nu miroase urât, fiind în zona de vest.

Citește și Viața la bloc în Ploiești. Lista contravenților și amenzilor de la bloc

Am întreprins diverse acțiuni de curățare a zonei, m-am revoltat împotriva stării garajelor și am făcut graffiti peste înjurături. Și totuși, astăzi am fost profund întristat. Suntem încă săraci—sărăci în așa măsură încât furăm haine, dar mai ales săraci în educație și în credința în Dumnezeu.

Dacă furi haine sau orice altceva, în primul rând ai o nevoie materială. Dar cauza profundă a acestei acțiuni este lipsa de educație, care ar trebui să te învețe cum să tratezi nevoia materială fără a recurge la furt.

Citește și Viața la bloc în Ploiești. Cum pot să verific dacă administratorul umflă factura la întreținere

Nu mai vorbesc despre faptul că, dacă ai ajuns să furi, fie te-ai îndepărtat de Dumnezeu, fie îți găsești tot felul de scuze. Lipsa unei „culturi” care să te îndemne să ai grijă de sufletul tău te împinge spre astfel de fapte.

- Publicitate -

Prin urmare, rămânem încă săraci. Și aici nu pot să mă gândesc decât la liderii noștri, care nu sunt de fapt lideri, ci și ei niște săraci ajunși temporar în funcții importante.

Aș vrea să văd un lider care își dorește să rămână statornic pe scaunul lui toată viața și să se mândrească cu acest ideal.

Citește și Viața la bloc în Ploiești. Cât este amenda pentru fumatul pe scara blocului

Pentru că el ar trebui să facă multe, începând cu educația în toate formele ei. Fără educație, ajungem foarte curând o țară în faliment.

- Publicitate -

Creierele și forța de muncă educată gratuit aici sunt exploatate în alte părți. Dar gata, am vorbit destul și oricum sunt puțini cei care citesc.

Eu rămân aici și voi reveni să vă anunț ce am făcut, mai ales în sensul în care vreau să educ oamenii, cel puțin pe cei pe care pot să îi impactez”.