Primarul dă asigurări: Locuitorii din comuna Păcureți vor avea apă

Scriam azi-dimineață despre situația deosebit de gravă în care se află mai mulți locuitori ai comunei Păcureți, mai exact cei din satul Slavu.

În urma apariției articolului în Observatorul Prahovean, am fost contactați de primarul comunei, Andreescu Grigore, care ne-a asigurat că situația se va remedia și ne-a explicat faptul că întreruperile de apă sunt cauzate de probele efectuate de societatea Hidro-Prahova pentru a pune în funcțiune noua pompă de apă.

În plus, în urma solicitării scrise trimise la Primăria Păcureți, am primit următorul răspuns:

„Referitor la solicitarea d-voastra. cf.L544/2001, va aducem la cunostinta urmatoarele: -serviciul de apa al com. Pacureti este concesionat catre Hidro-Prahova.

In momentul de fata Hidro Prahova face probe la noua pompa pe care a fost instalata, urmand ca in cel mai scurt termen posibil sa se dea drumu la apa pe reteaua noua.

In legatura cu situatia familiilor care au facut sesizarea, va informam ca satul Slavu a fost alimentat cu apa in perioada specificata. Pentru cele doua familii, o sa le punem la dispozitie un bazin cu apa, in volum de 1 T”.

În ceea ce privește alimentarea cu apă a celor două familii izolate, primarul Andreescu a dat asigurări că acestora li se va pune a dispoziție un bazin de apă până la rezolvarea situației.