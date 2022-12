Aprinderea luminițelor de sărbători din Ploiești prin ochii unui fotograf: ”Mi se pare de prost gust să vinzi vată pe băț, porumb fiert și balonașe lângă bradul de Crăciun”

Bogdan Vasilescu are 35 de ani și este fotograf cu peste 10 ani de experiență. Se poate mândri cu nenumărate proiecte fotografice în care a promovat orașul Ploiești, mai ales de la înălțime. Recent, acesta a postat pe Facebook imagini de la aprinderea beculețelor de sărbători din Ploiești, dar și un comentariu despre ce nu i-a plăcut la evenimentul de luni seară.

În seara asta….Ploieștiul a îmbrăcat din nou straiele de sărbătoare. Cum am fost prezent în ultimii 7 ani la aprinderea luminilor de sărbători în oraș, nu am putut lipsi nici de această dată, deși am fost foarte tentat să o fac – în special în ultima perioadă (cred că Ploieștiul are câteva probleme mai importante de rezolvat și sunt mulți oameni care în ultima perioadă numai de luminițe n-au avut chef, atăta timp cât mâinile le-au înghețat pe calorifer).

Mai mult, decizia administrației de a aprinde luminile într-o zi de luni și la oră de vârf, oprind traficul pe cea mai circulată arteră din oraș, mi s-a părut tare neinspirata.

Cu toate astea…m-am gândit și la cei cărora le e dor de oraș și care mi-au tot cerut câteva imagini proaspete…

Acum, nu am sa vorbesc prea mult despre părerea pe care mi-am făcut-o în urma acestei plimbări – plusuri și minusuri, ca peste tot …

să zicem doar că mi se pare de prost gust să vinzi vată pe băț, porumb fiert și balonașe la nici 2 metri de bradul de Crăciun, precum tot de prost gust mi se pare să-ti tragi boxa lângă bustul lui I.G. Duca și să râgâi manele… sincer îmi pare rău pentru familiile frumoase care se întâmplau să tranziteze zona și să audă înjurături pe bandă, dar treburile astea țin mai puțin de administrație și mai mult de identitatea și direcția noastră.

Ăștia suntem… și dacă ăștia suntem, alții nu suntem. Probabil la anul voi încheia această tradiție și voi începe o alta, mai liniștită …și undeva mai departe de ‘civilizație’.

Până una alta… în ciuda unei vremi nu prea prietenoase pentru fotografie, am adunat totuși 13 cadre cu atmosfera de astăzi, am încercat …ENJOY

Mai multe imagini sunt disponibile aici: www.facebook.com/bogdan.vassilescu