Ploieștenii de la bloc, obligați să-și monteze repartitoare până la 31 decembrie. Reacția UAP Prahova

Guvernul a modificat Legea nr. 121/2014 privind eficiența energetică printr-o ordonanță care vizează locatarii din blocurile racordate la sistemul centralizat de termoficare.

Aceștia sunt obligați să-și monteze contoare individuale pentru măsurarea consumului de energie termică sau repartitoare pe fiecare calorifer. Termenul limită este 31 decembrie 2022, iar cei care nu se conformează riscă o amendă de 1000 de lei.

Ce prevede OUG 130/2022: „în imobilele de tip condominiu și în clădirile mixte racordate la sistemul de alimentare centralizată cu energie termică sau dotate cu o sursă centrală de încălzire sau de răcire este obligatorie montarea contoarelor individuale până la 31 decembrie 2022 pentru individualizarea consumurilor de energie pentru încălzire/răcire și apă caldă la nivelul fiecărui apartament sau spațiu cu altă destinație decât cea de locuit.

În cazul în care utilizarea de contoare individuale nu este fezabilă din punct de vedere tehnic sau nu este eficientă din punctul de vedere al costurilor este obligatorie montarea sistemelor tehnice de stabilire a consumurilor individuale de energie termică, repartitoarelor de costuri, pe toate corpurile de încălzire din fiecare apartament sau spațiu cu altă destinație decât cea de locuit”.

Potrivit aceluiași document, citat de adevarul.ro, contoarele și repartitoarele de costuri pentru energia termică deja instalate, care nu pot fi citite de la distanță, vor trebui modernizate sau înlocuite, astfel încât să poată permite acest lucru, până la 1 ianuarie 2027.

Montarea unui repartitor costă între 50 și 70 de lei pentru un calorifer, respectiv 1000 de lei dacă se optează pentru unui singur contor la intrarea în apartament. Montajul trebuie efectuat numai de firme specializate și acreditate de ANRE.

Reacția UAP Prahova: ”Suntem în instanță. Este o prevedere abuzivă”

Contactat de Observatorul Prahovean, Eugen Cristescu, președintele Uniunii Asociațiilor de Proprietari (UAP) Prahova, a declarat:

”Modificările au fost făcute prin Legea 196/2021, iar UAP Prahova a solicitat sprijinul parlamentarilor Adrian Axinia și Radu Oprea pentru prelungirea termenului obligatoriu de montare cu un an, adică de la 31.12.2021 la 31.12.2022. De la începutul anului în curs am solicitat Avocatului Poporului să sesizeze CCR pentru încălcarea unor drepturi. Am justificat atât juridic cât și tehnic demersul nostru și ne-a respins solicitarea, motiv pentru care suntem în instanță. Ne-am adresat primului ministru și încă așteptăm răspuns și continuăm dialogul cu parlamentarii pentru eliminarea acestei prevederi pe care o considerăm abuzivă, pentru că îngrădește drepturile proprietarilor de apartamente așa cum le-am justificat în scris către fiecare parte. Timpul trece și nu avem un răspuns clar, iar criza apei calde ne-a abătut din drum, dar facem demersurile in continuare”