Voucherele în loc de bani pentru alocațiile copiilor, o variantă care câștigă teren. „Banii se mai joacă și la păcănele”

Alocația copiilor sub formă de vouchere începe să capete din ce în ce mai mult contur. După ce, zilele trecute, premierul Ludovic Orban a lansat ca variantă de lucru acordarea de vouchere în loc de bani, motivând că sub această formă, sprijinul ar ajunge în mai mare măsură la copii, Violeta Alexandru, ministru interimar și desemat al Muncii a postat pe pagina sa de facebook un text prin care completează ideea șefului Executivului.

„Resursele publice destinate copiilor trebuie să ajungă chiar la aceștia. Este cunoscută realitatea conform căreia de alocațiile copiilor (mai) beneficiază și aparținătorii/părinții pentru cu totul alte cheltuieli decât cele necesare creșterii și dezvoltării copilului. Se mai joacă și la păcănele.

În Constituția României este garantat dreptul copilului de a primi alocație dar este la latitudinea autorităților să găsească cele mai bune soluții pentru ca banii chiar să adreseze nevoile copilului.

Da, am ridicat în discuție ideea eficientizării sistemului actual; o soluție ar putea fi voucherele. Cu un sistem de excludere (gen alcool, tutun, etc.), nu limitativ. Am putea gândi o legătură a sistemului de distribuție cu școala, ca să încurajăm părinții să vină mai des la școală.

În alte state membre UE alocația de stat este fie condiționată de veniturile părinților (Slovenia, Italia), fie de numărul de copii din familie (Franța). Multe alte state acordă vouchere ca sprijin pentru grădiniță, pentru nou-născuți, pentru baby-sitting, etc.

Din toate aceste motive, personal, nu văd altă soluție de reglementare decât printr-o largă consultare publică pe care o voi lansa, la momentul oportun” este mesajul transmis de Violeta Alexandru.

Din punct de vedere financiar, pentru stat, efortul bugetar va fi similar, fie că vor opta pentru a acorda bani, fie vouchere.

