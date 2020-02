Pregătiri pentru recensământul populației din 2021! Cât va costa și câte persoane vor fi angajate

Bugetul total estimat al recensământului populației și locuințelor din anul 2021 este de 402 milioane lei (83,8 milioane euro), reiese dintr-un document guvernamental. Aproape 35000 de persoane vor fi angajate temporar pentru acest proces.

Banii vor fi folosiți, printre altele, pentru tablete și sisteme informatice, scrie Hotnews.ro.

O serie de cheltuieli ale recensământului populației și locuințelor din anul 2021 sunt comune cu Recensământul General Agricol din anul 2020. Acestea vizează achiziția următoarele componente:

• 3.000 tablete necesare pentru colectarea datelor, în valoare estimată de 4.230.000 lei (fără TVA);

• sisteme informatice în valoare estimată de 5.764.000 lei (fără TVA);

• Call Center-ul, în valoare estimată de 1.507.000 lei (fără TVA);

• echipamente, software și birotica necesare funcționării Call Center-ului pe perioada colectării datelor la cele două recensăminte;

• 22.000 acumulatori externi pentru dispozitivele informatice portabile, in valoare estimată de 2,2 milioane lei

• cheltuieli pentru achiziție de PC-uri și altă aparatură IT (imprimante, scannere etc.) și mobilier birou, necesare personalului implicat în activitățile celor 2 recensăminte;

• licenţe necesare funcționării sistemelor informatice utilizate în cadrul recensămintelor

Va fi angajat un număr de personal pe perioadă determinată, astfel:

• 45 persoane în cadrul UCIR (Unități de Coordonare și Implementare a Recensământului), INS pe o perioadă de 36 luni;

• 325 persoane în cadrul UJIR-urilor (Unități Județene de Implementare a Recensământului), pe o perioadă de 36 luni;

• 325 persoane în cadrul UJIR-urilor, Direcțiilor Județene/Regionale de Statistică, pe o perioadă de 12 luni.

Recenzarea locuințelor și populației se va realiza cu ajutorul personalului de recensământ din teritoriu, format din:

• 24000 persoane care vor forma personalul de recensământ: 20.000 recenzori (pentru 2 luni), 3200 coordonatori la nivel de UAT și 800 recenzori-şefi (4.000 persoane pentru 2 luni), 50 coordonatori județ (pentru 6 luni);

• 3000 recenzori pentru recensământul de probă (1 lună);

• 3000 recenzori pentru ancheta de control (1 lună).

Sursa foto: facebook Recensământ România