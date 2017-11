Un ploieștean a câștigat ”războiul” cu Vodafone la reînnoirea contractului

După ce observatorulph.ro a publicat articolul ”Cum a vrut Vodafone să mă păcălească la prelungirea contractului”, compania a îndreptat eroarea reclamată de cititorul nostru.

Un cititor care a vrut să-și prelungească pe 24 de luni contractul de abonament de telefonie mobilă cu Vodafone a reclamat pe adresa redacției că ”promoția” de pe site-ul companiei nu este valabilă decât parțial, bonusul fiind oferit doar pentru 12 luni.

Sesizarea cititorului Sorin T.:

”In dupa-amiaza zilei de 13.11.2017 m-am hotarat in sfarsit sa-mi prelungesc contractul pe inca 24 de luni cu schimbare de abonament (de la 14.4 Euro la SUPER Red Promo de 22 Euro) pentru a beneficia de trafic de date in plus, totul online, din contul My Vodafone. Mentionez ca schimbarea de abonament mi-a permis sa achizitionez si un telefon, pentru care nu am platit nimic, beneficiind de un cupon de reducere in valoare de 200 de ron si cateva puncte de loialitate ca urmare a vechimii in retea (17 ani).

Pe langa aceste motive care au stat la baza deciziei finale de a face prelungirea/schimbarea contractului a stat si o reducere afisata pe site in dreptul abonamentului ales de mine, de 3 Euro din valoarea abonamentului timp de 24 luni.

Toate bune si frumoase pana aici, insa in momentul in care am primit pe mail contractul la distanta proaspat incheiat, cu termeni si conditii, drepturi si obligatii ale partilor etc., la descrierea beneficiilor am observat ca acea reducere de 3 Euro la abonament nu apare pentru 24 de luni, ci pentru 12 luni.

După publicarea reclamației, Vodafone a refăcut contractul în termenii menționați în oferta de pe site-ul companiei. ”Se pare ca toate demersurile si eforturile au dat roade până la urmă: am fost sunat de către cei de la Vodafone și mi-a fost trimis și contractul corect. Vă mulțumesc încă odată pentru sprijinul acordat!”

