”Cum a vrut Vodafone să mă păcălească la prelungirea contractului”. Reacția companiei

Un cititor care a vrut să-și prelungească pe 24 de luni contractul de abonament de telefonie mobilă cu Vodafone a reclamat pe adresa redacției că ”promoția” de pe site-ul companiei nu este valabilă decât parțial. Reprezentanții companiei susțin că problema clientului se află în curs de rezolvare.

Sesizarea cititorului Sorin T.:

”In dupa-amiaza zilei de 13.11.2017 m-am hotarat in sfarsit sa-mi prelungesc contractul pe inca 24 de luni cu schimbare de abonament (de la 14.4 Euro la SUPER Red Promo de 22 Euro) pentru a beneficia de trafic de date in plus, totul online, din contul My Vodafone. Mentionez ca schimbarea de abonament mi-a permis sa achizitionez si un telefon, pentru care nu am platit nimic, beneficiind de un cupon de reducere in valoare de 200 de ron si cateva puncte de loialitate ca urmare a vechimii in retea (17 ani).

Pe langa aceste motive care au stat la baza deciziei finale de a face prelungirea/schimbarea contractului a stat si o reducere afisata pe site in dreptul abonamentului ales de mine, de 3 Euro din valoarea abonamentului timp de 24 luni.

Toate bune si frumoase pana aici, insa in momentul in care am primit pe mail contractul la distanta proaspat incheiat, cu termeni si conditii, drepturi si obligatii ale partilor etc., la descrierea beneficiilor am observat ca acea reducere de 3 Euro la abonament nu apare pentru 24 de luni, ci pentru 12 luni.

Am facut o sesizare catre Vodafone, folosind formularul de asistenta, in care am cerut explicatii si am atasat si un print screen pe care l-am facut inainte de a ma decide asupra tipului de abonament pe care il doresc, insa nu am primit decat raspunsul automat ca mesajul a fost trimis si ca daca doresc un raspuns mai rapid sa sun la "Relatii Clienti", ceea ce am si facut.

Am sesizat operatoarei Iuliana Barth problema si i-am trimis si acesteia print screen-ul si chiar o inregistrare video facuta din contul unui membru al familiei pentru acelasi abonament si telefon, unde se vede clar ca reducerea se aplica pe 24 de luni, la adresa indicata: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. , urmand sa ma contacteze dupa ce primeste mesajul si face verificarile cuvenite.

M-a contactat la scurt timp, mi-a dat dreptate ca este o "greseala" si ca a si inregistrat corect in sistem reducerea, 24 de luni in loc de 12. Am cerut sa mi se re-trimita si mie contractul in forma corecta, o erata, un document ceva in care sa apara acest lucru, pentru a nu ma trezi dupa 12 luni de contract ca reducerea nu se va mai aplica inca alte 12 luni. Mi-a spus (dupa ce am fost pus in asteptare de vreo 2 ori) ca nu se poate, ca altcineva se ocupa de contracte si ca singurele variante ar fi sa fac o cerere de mana (cu CNP etc) semnata prin care sa solicit sa mi se trimita contractul sau sa solicit eliberarea contractului in cadrul unei reprezentante Vodafone locale.

Prima varianta am respins-o categoric, pe motiv ca este o "greseala" a companiei si nu a mea si in plus, totul a fost facut online, prin My Vodafone, pe care compania il promoveaza ca fiind "Mai simplu. Mai usor. My Vodafone". Iar in ceea ce priveste a 2-a varianta, nu am mai ajuns la o reprezentanta Vodafone, fiind tarziu si multe deja inchise.

Insa am ajuns in cursul zilei de astazi, 14.11.2017 si mi s-a comunicat ca nu ma pot ajuta deoarece nu apare nici un contract incheiat recent (asta in conditiile in care cel gresit l-am primit la foarte scurt timp dupa ce am finalizat comanda) si ca sa iau din nou legatura cu "Relatii clienti".

Am sunat din nou si acelasi lucru: nu au inca un contract, desi beneficiile acestuia deja imi sunt intrate. Tot ce a putut face operatoarea Gamar Maria, daca i-am inteles bine numele, a fost sa lase o nota operatoarei de ieri ca in momentul in care apare contractul, sa mi-l trimita si mie pe mail.

Aseara am primit un mail ca telefonul a fost expediat si in mail era un link si catre contract, insa desigur, cel gresit (si am fost informat prin sms in aceasta dimineata de FanCurier ca livrarea se va face in cursul zilei). Le-am comunicat in repetate randuri sa amane livrarea telefonului in lipsa primirii de catre mine a contractului corect. Eu voi refuza desigur livrarea astazi”.

La solicitarea observatorulph.ro pentru un punct de vedere, reprezentanții Vodafone România au transmis următoarele: ”Vodafone Romania a preluat aceasta sesizare si va comunica direct cu clientul pentru a o solutiona. Aspectele mentionate tin de relatia directa cu clientii nostri, prin urmare, se supun regulilor de confidentialitate."

FOTO. Reducerea de pe site-ul vodafone.ro nu coincide cu cea introdusă în contractul transmis clientului