Statul „fură” curent. Câți bani ne ia la fiecare kWh consumat

Românii plătesc facturi duble și chiar triple la energie electrică după trei ani de plafonare a tarifelor. Mai bine de jumătate din prețul achitat pentru fiecare kWh consumat îl reprezintă diverse taxe încasate direct de stat sau de companii de stat care administrează rețeaua națională de energie electrică.

Cine are răbdare să citească o factură de energie electrică va constata că echivalentul a 50% din valoarea facturii îl reprezintă, ca și în cazul carburanților de exemplu, diverse taxe.

Să luăm exemplul unei facturi de energie electrică emisă de Hidroelectrica, cel mai ieftin furnizor de pe piață.

Prețul plătit de un client din Prahova, pentru un consum de 67 kWh, este de 76,04 lei, adică 1,14 lei/kWh.

Din ce se compune tariful la energie electrică pe kWh:

Energie Activă – 0,45 lei

Tarif distributie energie electrică – 0,350930 lei

Servicii Sistem – 0,012790 lei

Tarif de introducere energie electrică în retea (TG) – 0,003290 lei

Tarif de extragere energie electrică din rețea (TL) – 0,033030 lei

Contributie pentru cogenerare – 0,008400 lei

Componenta CFD – 0,000206 lei

Certificate Verzi – 0,07254160 lei

Acciză – 0,007240 lei.

Total – 1,14 lei/kWh

Ce reprezintă fiecare componentă din prețul plătit de clienți

Potrivit ANRE, energia activă este consumul propriu-zis, adică prețul fără taxe al furnizorului. Tariful de distribuție, care este aproape cât cele ale furnizorului, acoperă costurile operatorului de distribuție pentru a menține și a opera infrastructura. Serviciile de sistem reprezintă o altă taxa prin care se asigură tot funcționarea sigură și stabilă a rețelei electrice naționale.

Tariful de introducere în rețea (TG) este colectat de furnizorul de energie electrică și plătit către Transelectrica (operatorul de transport și de sistem din România). Acesta racoperă costurile de introducere a energiei în sistemul național de transport sau în rețelele de distribuție. Tariful de extragere energie electrică din rețea reprezintă taxa de transport prin rețelele Transelectrica.

Contribuția pentru cogenerarea de înaltă eficiență reprezintă, potrivit ANRE, ”o sumă datorată lunar de fiecare consumator de energie electrică, pentru promovarea și dezvoltarea producerii de energie în sistem de cogenerare de înaltă eficiență, în scopul creșterii eficienței energetice și al îmbunătățirii securității alimentării cu energie, pe piața de energie din România”.

Contribuția CFD este o taxă colectată de furnizorii de energie electrică de la consumatorii finali, ”menită să sprijine investițiile în surse de energie cu emisii reduse de carbon, precum cele regenerabile”.

Certificatul verde este un titlu ce atestă ”producerea din surse regenerabile a unei cantități de energie electrică, este tranzacționat între producătorii și furnizorii de energie electrică și este facturat consumatorilor de energie electrică”.

Ultima pe listă, acciza, este o taxă aplicată direct de stat pe consumul de electricitate.

Cauzele majorării facturilor

Asociația Furnizorilor de Energie din România (AFER) a transmis recent un comunicat potrivit căruia facturile de energie electrică au crescut ca urmare a încetării subvenționării prețului energiei electrice de la 1 iulie 2025, odată cu încheierea schemei de sprijin implementate de autorități în perioada noiembrie 2021 – iunie 2025. De asemenea, majorarea cotei TVA de la 19% la 21%, aplicată începând cu 1 august 2025 tuturor facturilor emise după această dată, a fost un alt factor.

De la 1 iulie tarifele nu mai sunt plafonate

Reamintim că, începând cu 1 iulie 2025, autoritățile au decis încetarea subvenționării prețului energiei electrice, măsură care a fost aplicată în ultimii ani prin schema de plafonare și compensare finanțată de la bugetul de stat.

Astfel, în perioada noiembrie 2021 – iunie 2025, consumatorii casnici au beneficiat de sprijin din partea statului, ceea ce a menținut facturile la un nivel redus, în pofida fluctuațiilor piețelor energetice internaționale.

Odată cu eliminarea acestei scheme de sprijin, consumatorii achită, începând cu luna iulie, prețul integral prevăzut în contractele comerciale încheiate cu furnizorii de energie.

Pentru consumatorii casnici – vulnerabili, aflați în situație de sărăcie energetică, autoritățile au introdus, prin OUG nr. 35/2025, un mecanism de sprijin care prevede un ajutor lunar de 50 lei pentru plata facturii la energia electrică.

Facturi triple pentru cei cu consum redus

Potrivit AFER, cei mai afectați sunt clienții cu un consum de sub 100 kWh/lună. Dacă, până la 30 iunie 2025, aceștia plăteau o factură de maxim 68 lei/lună, după 1 iulie au ajuns să plătească mai mult decat dublu!

Pe de o parte, pentru că prețul nu mai este plafonat și subventionat de stat, ci este prețul real, din contract. De exemplu la o crestere de consum de la 100 la 150 kWh/lună, cu noul TVA de 21%, factura ajunge spre 200 lei/lună, aproape o triplare.