Cum se rezolvă estimarea în plus a consumului de gaze

”Niciodată nu mi s-a întâmplat să mi se estimeze mai puțin decât am consumat în medie”, își începe un ploieștean relatarea despre cum a rezolvat o problemă la Engie. Cum problema este frecvent întâlnită și la consumul de gaze și la cel de energie electrică, iată care sunt pașii de urmat pentru o estimare cât mai aproape de realitate.

Cu un an în urmă, același ploieștean sesiza o problemă legată de imposibilitatea de a face autocitirea, având geamul contorului de gaze mătuit.

Problema sesizată nu s-a rezolvat și ploieșteanul a insistat la call centerul Engie:

”Din nou, mi-a fost emisă o factură de aproape 1400 de lei. Era pe un consum estimat, deși în istoric, în nicio lună de iarnă, nu am depășit la casă 1000 de lei. Aveam o medie de 7-800 de lei în lunile cele mai reci din an. Oricum, la regularizare s-a rezolvat, însă nimeni nu vrea să plătească în avans sume neconforme cu realitatea. Nu este o problemă de bani, ci una de principiu.

Acum, chiar dacă aș fi putut și vrut să dau autocitirea, nu s-a putut din cauza problemelor legate de modernizarea sistemului informatic. În fine, rămân la părerea că nu este deloc în regulă să plătesc în avans.

Mi-am luat inima în dinți, m-am înarmat cu răbdare și am sunat la call centerul engie (021.9366) Trec peste zecile de taste pe care trebuie să le apeși până ajungi la un operator, important este ce discuți și ce soluții există.

Am reușit să îi explic unei doamne foarte amabile despre ce este vorba și am aflat că există soluții. Pentru geamul mătuit al contorului trebuie să sun la Distrigaz… Deh, degeaba dai citirea la unii, pentru că alții sunt responsabili de problemă. Nu am înțeles de ce la precedenta sesizare nu mi s-a explicat același lucru, eu fiind convins că au luat deja în calcul rezolvarea sesizării. Presupun că operatoarea ori nu era la fel de bine pregătită să ofere răspunsuri corecte, ori era… ”visătoare”.

Cât despre consumul estimat mult peste media fiecărui an, respectiva mi-a spus imediat că soluția este simplă: ”putem modifica chiar acum plafonul acestei estimări”. Am rămas surprins, pentru că la sesizarea precedentă nu am primit această soluție. Repet, la regularizarea făcută o dată la trei luni, când echipele din teren făceau citirea, se rezolva, dar nu era deloc în regulă.

Am stabilit cu operatoarea cam ce consum maxim estimez că am în lunile de iarnă și aceasta a operat în sistem (sper! 🙂 ). Așadar, se poate!

Am ținut să fac aceste precizări, pentru că știu că mulți dintre clienții racordați la furnizorii de energie electrică și gaze au această problemă a estimărilor. Dacă sunt în imposibilitatea de a da autocitirea din motive precum cele relatate de mine, au măcar varianta să regleze limitele până la care se poate pune valoarea estimată de consum.”

În ceea ce privește plata, pentru ca abonatul să nu achite o sumă mare, operatoarea din call center i-a oferit următoarea soluție: ”Având în vedere că nu aveți facturi restante, achitați din prezenta cât credeți că ați consumat, dat fiind faptul că la finele lunii se face citirea în teren, deci următoarea factură va fi cea care reglează problema.

Ea se va regla cu soldul și, conform istoricului de consum și estimărilor dumneavoastră este posibil să nu mai aveți nimic de plată sau să fie o diferență foarte mică în plus sau în minus.”