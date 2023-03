De ce să creditez Engie pentru indexuri estimate la gaze? Povestea unui ploieștean care a cerut să i se schimbe geamul de la carcasa contorului de gaze

Cum se face că un consum estimat nu este niciodată mai mic decât cel real? De ce trebuie să plătim în avans / să credităm un furnizor? Întrebarea nu și-ar avea sens, dacă ne-am da autocitirea. Doar că, nu întotdeauna este posibil.

O factură la gaze de peste 1300 de lei nu este o plăcere pentru nimeni. Și nu contează dacă ai sau nu cu ce să plătești, dar de ce să plătești în avans? E drept că la trei luni se reglează, însă nu este normal.

Veți spune că avem posibilitatea să transmitem lunar autocitirea și astfel să plătim cât consumăm. Trec reprezentanții furnizorilor de utilități și verifică periodic, atunci făcându-se și regularizarea. Întrebați-i pe mulți dintre cei care au încercat să introducă datele la Electrica și veți vedea cum tehnologia i-a înfrânt, nu din cauza lor, ci a sistemului de comunicare, de introducere a datelor.

Relatarea de astăzi este legată o problemă întâmpinată de un ploieștean la furnizorul de gaze Engie

”Am contorul de gaze pe unul dintre stâlpii de beton ai porții. Aș vrea să pot avea cum să îl citesc, dar geamul carcasei este mătuit. Nu țin neapărat să desfac acea carcasă, bănuiesc că pot să găsesc o cheie, neavând niciun chef să mă trezesc cu acuzația că am rupt sigiliul, că cine știe ce ma deteriorat.

Tot ce vreau este să pot vedea indexul prin geamul carcasei. De ce? Ca să nu mă mai trezesc cu facturi aproape duble față de consumul real. Să vă explic…

Îmi vine prin ianuarie o factură de aproape 1500 de lei. Știu că am un consum care variază pe timp de iarnă între 7 și 800 de lei. Sun la Engie, nu stau foarte mult până la preluarea apelului și discut cu o doamnă foarte amabilă și dispusă să mă ajute.

– Înțeleg perfect ce problemă aveți, văd în sistem, însă este din vina dumneavoastră, pentru că nu ați dat citirea. Așa că noi am estimat conform contractului și aveți de plată această factură. Nu vă faceți griji, luna viitoare sunteți programat pentru citire în teren și reglăm atunci, în cazul în care ați consumat de aproximativ 7-800 de lei, așa cum spuneți.

-Mă bucur nespus, stimată doamnă, dar aș vrea să ne reglăm mai repede, pentru că nu intenționez să achit această factură acum. V-aș fi trimis citirea, dar nu o văd. Și credeți-mă că nu sunt nici Isaura și nici Ray Charles. Nu o văd, pentru că se opune dorinței mele geamul mătuit al carcasei. Sunt ușor miop, dar văd, cunosc și cifrele, prea lene nu îmi e, deci aș vrea să citesc indexul, dar se opune gemulețul mat.

Acum, dacă tot ziceți că vine echipa de la citire, poate rezolvă și acest mic impediment, ca să nu fiu nevoit să mai creditez firma Engie. Îmi plac nespus algoritmii de estimare, dar ai dumneavoastră îmi produc o ușoară stare de iritare.

-Aaa, nu am știut că nu puteți să citiți. Le transmit colegilor și vedeți ce aveți de plată la următoarea factură.

Discuția foarte civilizată s-a încheiat, apoi am așteptat următoarea factură, după citirea lor. 100 și ceva de lei a venit, deci estimasem corect. Am achitat-o și pe cea de 1500 și am ajuns la sold zero.

Soldul zero… geamul mătuit tot acolo

Trecuseră, citiseră, reglaseră, achitasem. Toate bune, mai puțin următoarea mea tentativă de a citi contorul. M-am uitat ca broasca la vitralii și am așteptat următoarea factură. A venit. Am crezut că măcar acum estimează și ei corect, conform unui consum mediu. De unde?… Fix cât vedeți în imagine.

O voi achita și pe asta, dar îi mai rog o dată să facă ceva, astfel încât să nu mai creditez cu plăți în avans, apoi să ne reglăm noi. Și nici nu țin să demolez eu frumusețe de carcasă metalică cu plexiglas, ca să citesc indexul.

În concluzie, apreciez amabilitatea din call centerul Engie, voi lua legătura cu ei (iar!) pentru rezolvarea problemei, dar mai presus de toate vreau să aflu cum Dumnezeu de estimarea lor iese aproape cât dublul consumului real. Vă țin la curent. (mă rog,….și la gaze)