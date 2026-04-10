Pacienții cu traumatisme din Prahova vor fi tratați mai rapid la Spitalul Județean Ploiești

Pacienții cu traumatisme acute din Prahova vor beneficia de intervenții mai rapide și mai eficiente, după ce Spitalul Județean de Urgență Ploiești a fost inclus în rețeaua națională AP-TRAUMA. Este vorba despre un program dedicat pacienților în stare critică, cum sunt cei răniți în accidente rutiere sau alte evenimente grave, unde intervenția rapidă este esențială

Includerea SJU PLoiești în această rețea înseamnă că pacienții nu vor mai pierde timp cu transferuri către alte localități. Ei vor putea fi tratați direct aici, de echipe medicale pregătite special pentru astfel de cazuri.

Rețeaua AP-TRAUMA funcționează pe baza unor protocoale clare, astfel încât fiecare pacient să ajungă cât mai repede într-un spital capabil să intervină eficient, mai ales în cazul traumelor severe,când fiecare minut contează.

Extinderea rețelei la nivel național a inclus încă două unități medicale: Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov și Spitalul Județean de Urgență Ploiești.

Prin această decizie, autoritățile urmăresc să reducă timpul de intervenție și să crească șansele de supraviețuire pentru pacienții cu politraumatisme din Prahova și din zonele apropiate.