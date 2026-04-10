Observatorul Prahovean

Pacienții cu traumatisme din Prahova vor fi tratați mai rapid la Spitalul Județean Ploiești

Luiza Toboc
Autor: Luiza Toboc
SJU
SJU PLoiești

Pacienții cu traumatisme acute din Prahova vor beneficia de intervenții mai rapide și mai eficiente, după ce Spitalul Județean de Urgență Ploiești a fost inclus în rețeaua națională AP-TRAUMA. Este vorba despre un program dedicat pacienților în stare critică, cum sunt cei răniți în accidente rutiere sau alte evenimente grave, unde intervenția rapidă este esențială

Includerea  SJU PLoiești  în această rețea înseamnă că pacienții nu vor mai pierde timp  cu transferuri către alte localități. Ei vor putea fi tratați direct aici, de echipe medicale pregătite special pentru astfel de cazuri.

Rețeaua AP-TRAUMA funcționează pe baza unor protocoale clare, astfel încât fiecare pacient să ajungă cât mai repede într-un spital capabil să intervină eficient, mai ales în cazul traumelor severe,când  fiecare minut contează.

Extinderea rețelei la nivel național a inclus încă două unități medicale: Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov și Spitalul Județean de Urgență Ploiești.

Prin această decizie, autoritățile urmăresc să reducă timpul de intervenție și să crească șansele de supraviețuire pentru pacienții cu politraumatisme din Prahova și din zonele apropiate.

Exclusiv

Au învățat cofetărie la Hilton, dar au ales să rămână lângă Ploiești. Povestea laboratorului „ascuns” din Tătărani

Corina Matei Corina Matei -
Nicole's Sweet Desires este o cofetărie artizanală, în Tătărani, la câțiva...

Când va opri Termo Ploiești căldura. A fost luată o decizie intermediară

Andra Ilie Andra Ilie -
Odată cu încălzirea vremii, caloriferele ploieștenilor racordați la sistemul...

Sistemul Național Antigrindină a funcționat în Prahova fără autorizație de mediu din 2003

Corina Matei Corina Matei -
Peste 20 de ani s-a tras cu rachete antigrindină...

