Îngrijiri medicale gratuite la domiciliu, în Prahova. Care sunt condițiile și câți beneficiază

Potrivit datelor transmise de Casa de Asigurări de Sănătate (CAS) Prahova, 1.068 de pacienți din județ au beneficiat în 2025 de îngrijiri medicale la domiciliu prin sistemul public de asigurări de sănătate.

Serviciile sunt acordate prin intermediul unor furnizori aflați în contract cu CAS Prahova și fac parte din pachetul de servicii medicale decontate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate.

Condiții pentru accesul la îngrijiri medicale la domiciliu

Accesul la îngrijiri medicale la domiciliu se face pe baza unei recomandări medicale, emisă de medicul de familie, de un medic specialist din ambulatoriu sau de medicul specialist din spital, la externarea pacientului.

Potrivit legislației, aceste servicii sunt destinate în principal pacienților cu status de performanță ECOG 3 sau 4, adică persoanelor cu mobilitate sever limitată. În această categorie intră pacienții care nu pot desfășura activități casnice, sunt imobilizați la pat sau în fotoliu mai mult de jumătate din zi sau sunt complet dependenți de alte persoane pentru activitățile de bază, precum igiena, alimentația ori mobilizarea.

Care este durata îngrijirilor medicale la domiciliu

Durata pentru care pot fi acordate îngrijirile este stabilită de medicul care face recomandarea. În general, un pacient poate beneficia de maximum 90 de zile de îngrijiri medicale la domiciliu într-un interval de 11 luni, chiar dacă acestea sunt acordate în mai multe episoade.

Pentru anumite categorii de pacienți, perioada este mai mare. Astfel, copiii și pacienții oncologici pot beneficia de până la 180 de zile de îngrijiri în același interval.

Un episod de îngrijire poate avea maximum 15 zile, respectiv 30 de zile în situații justificate medical.