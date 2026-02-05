Gripa se răspândește în Prahova, județul fiind în topul cazurilor din țară. Bilanțul deceselor crește la nivel național

Institutul Național de Sănătate Publică anunță un nou bilanț îngrijorător al sezonului gripal: 11 decese cauzate de virusul gripal au fost confirmate într-o singură săptămână, iar Prahova se află printre județele cu cele mai multe cazuri raportate la nivel național.

Potrivit datelor oficiale, în intervalul 26 ianuarie – 1 februarie 2026, numărul total al deceselor asociate gripei a ajuns la 68 de la începutul sezonului. În aceeași perioadă, cele mai multe îmbolnăviri de gripă clinică au fost înregistrate în București (1.135 cazuri), urmat de județul Prahova (894) și Constanța (704).

La nivel național, autoritățile sanitare au raportat aproape 113.000 de cazuri de infecții respiratorii (gripă, infecții acute ale căilor respiratorii superioare și pneumonii), în creștere cu 7,6% față de săptămâna precedentă, însă sub nivelul aceleiași perioade din sezonul trecut.

Numai cazurile de gripă clinică au ajuns la 9.039 într-o săptămână, peste media ultimilor ani, iar 209 au fost confirmate prin teste de laborator. Majoritatea au fost provocate de virusuri gripale de tip A, în special subtipul AH3 sau variante nesubtipate.

Datele privind mortalitatea arată că cele mai multe decese s-au înregistrat la persoane de peste 65 de ani, categorie considerată vulnerabilă în fața complicațiilor gripei sezoniere.

În ceea ce privește prevenția, până la începutul lunii februarie au fost administrate peste 1,3 milioane de vaccinuri antigripale la nivel național, majoritatea în cadrul programelor compensate pentru grupele de risc.