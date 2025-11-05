Dr. Mihai Băican: Ce este inflamația cronică. Dușmanul tăcut al imunității

Dr. Mihai Sebastian Băican scrie în Observatorul Prahovean despre pericolul inflamației cronice. „Imunitatea nu se construiește într-o zi, ci prin echilibru între inflamație și regenerare.” Dr. Băican este Specialist în Medicină Regenerativă, Terapii cu Ozon, Oxigen Hiperbaric și Bioterapii Autologe și Fondator SwissMed Clinic – Centre of Excellence in Regenerative Medicine & Sports Recovery.

Într-o lume în care toți vorbim despre imunitate, prea puțini înțelegem unul dintre principalii factori care o slăbesc: inflamația cronică. Medicul Mihai Sebastian Băican, specialist în medicină regenerativă, explică de ce inflamația este un proces natural, dar care, atunci când scapă de sub control, devine un dușman tăcut al sănătății noastre.

Când focul din interior nu se mai stinge

Inflamația este un mecanism esențial al organismului — o reacție prin care corpul se apără de infecții, se vindecă și repară țesuturile. Problema apare când această reacție nu se mai oprește. Când corpul rămâne într-o stare de alertă continuă, fără motiv real. Atunci vorbim despre inflamație cronică – un foc interior care arde încet, dar constant. Această inflamație tăcută nu doare, nu se vede, dar în timp consumă resursele sistemului imunitar. Rezultatul? O imunitate tot mai fragilă, predispoziție la infecții, oboseală cronică și apariția unor boli degenerative.

Semnele inflamației cronice

Inflamația de fond poate fi recunoscută prin simptome aparent banale: oboseală persistentă, dureri musculare sau articulare fără cauză clară, tulburări digestive, piele iritată, cearcăne, retenție de apă sau creștere inexplicabilă în greutate. Dincolo de semnele vizibile, analizele pot oferi indicii clare: proteina C reactivă (CRP), interleukina-6, homocisteina sau raportul dintre acizii grași omega-6 și omega-3. „Când aceste valori sunt crescute, înseamnă că organismul trăiește într-un stres inflamator permanent”, subliniază medicul.

Legătura directă cu imunitatea

Inflamația cronică afectează echilibrul sistemului imunitar. Când imunitatea este activată constant, ea obosește. Este ca un motor turat la maximum. La început funcționează bine, dar în timp se uzează. Rezultatul este imunosupresia paradoxală — corpul devine tot mai vulnerabil. Un rol crucial îl are microbiomul intestinal, unde se află peste 70% din celulele imunitare. Disbioza intestinală, cauzată de alimentația modernă, stres și antibiotice, alimentează inflamația și slăbește imunitatea. „Acolo începe totul. Un intestin inflamat înseamnă un sistem imunitar dezechilibrat.”

Cum putem reduce inflamația și întări imunitatea

Primul pas este revenirea la echilibru: somn suficient, mișcare zilnică, hidratare, reducerea stresului și alimentație curată. O dietă antiinflamatoare include pește gras, ulei de măsline extravirgin, avocado, legume colorate, fructe de pădure, turmeric, ghimbir și alimente fermentate naturale. Pe lângă măsurile de stil de viață, medicina modernă oferă soluții complementare: ozonoterapia, oxigenoterapia hiperbară, PRP-ul și terapiile cu exozomi pot reduce stresul oxidativ, îmbunătățesc oxigenarea tisulară și stimulează procesele naturale de regenerare.

„Imunitatea nu este o barieră, ci o stare de echilibru între inflamație și regenerare. Dacă învățăm să stingem focul interior, redăm corpului capacitatea de a se vindeca singur.”

Unde îl găsiți pe medicul specialist Mihai Băican

Cei interesați de consultații și terapii precum ozonoterapia, infiltratii intraarticulare și coloana vertebrală cu PRP, terapia hiperbară și terapii intravenoase cu vitamine, antioxidanți, aminoacizi, se pot programa la medicul Mihai Băican la nr. de telefon 0785213070.

