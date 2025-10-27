Lista analizelor gratuite de laborator dacă ești asigurat

Ministerul Sănătății a publicat, luni, lista analizelor gratuite în cazul în care ești asigurat. Anual, potrivit Ministerului Sănătății, poți beneficia de analize de laborator, pe baza biletului de trimitere eliberat de medicul de familie, cu o singură condiție. Regula se aplică dacă în anul respectiv nu ai efectuat deja respectivele investigaţii.

„Ești asigurat și nu știi cum să beneficiezi de pachetul de investigații și analize gratuite? Nimic mai simplu, mergi la medicul de familie.

Anual beneficiezi de analize de laborator, pe baza biletului de trimitere eliberat de medicul de familie, dacă în anul respectiv nu ai efectuat aceste investigaţii”, a prscizat Ministerul Sănătății.

Investigaţiile recomandate

Hemoleucogramă completă

Proteina C reactivă

Glicemie a jeun

Colesterol seric total

LDL colesterol

Creatinina serică cu determinarea ratei de filtrare glomerulară estimată – RFGe

TGO

TGP

VDRL sau RPR

examen microscopic al secreţiei vaginale la femeile active sexual

testare HPV, conform metodologiei de screening pentru cancerul de col uterin, aprobată prin ordin al ministrului sănătăţii

pentru femei la risc înalt, cu vârsta cuprinsă între 30 şi 39 de ani inclusiv, ecografie de sân şi mamografie 2D, anual, conform metodologiei de screening pentru cancerul de sân, aprobată prin ordin al ministrului sănătăţii

„Fii prevăzător și mergi la medicul tău de familie pentru a-ți verifica sănătatea. Ai să vezi că încrederea îți face bine”, este sfatul Ministerului Sănătății