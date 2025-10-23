Imunitatea începe în farfurie. Sfatul nutriționistului

Observatorul Prahovean lansează o nouă rubrică, de data aceasta dedicată alimentației sănătoase cu Daniela Popa, singurul nutritionist dietetician licențiat din județul Prahova.

Toamna ne oferă tot ce avem nevoie pentru o imunitate puternică: legume locale, fructe parfumate și echilibru. Sănătatea se cultivă zilnic, în farfurie.

Schimbarea anotimpului aduce nu doar frunze colorate și aer rece, ci și un val de răceli și stări de epuizare. În realitate, frigul nu este dușmanul imunității, ci obiceiurile noastre: alimentația haotică, lipsa somnului și stresul constant. Corpul are nevoie de echilibru, de mese regulate și de alimente adevărate, bogate în nutrienți.

Legumele și fructele românești, aliatul natural al imunității

Toamna românească este o farmacie naturală în farfurie. Morcovii, dovleacul, sfecla, țelina și pătrunjelul rădăcină sunt surse excelente de betacaroten și antioxidanți care susțin regenerarea celulară.

Fructele de grădină: merele, perele, gutuile și prunele, aduc fibre, vitamine și energie curată. Acestea contribuie la buna funcționare a sistemului digestiv, iar acolo se formează, în proporție de peste 70%, imunitatea noastră.

Nucile și semințele, bogate în magneziu și zinc, completează perfect mesele de sezon și oferă un aport important de grăsimi bune, esențiale pentru o funcționare optimă a organismului.

Citricele, gustul sărbătorilor de iarnă și sursa naturală de vitamina C

În piețe au apărut deja primele citrice (din import, bineînțeles): mandarine, portocale și grepfruturi parfumate, cu gustul acela care anunță apropierea sărbătorilor. Aceste fructe nu doar că aduc bucurie și culoare în farfurie, dar și o doză generoasă de vitamina C, importantă în sezonul rece.

Consumul regulat de citrice ajută la prevenirea infecțiilor respiratorii și la reducerea inflamației. Un fruct proaspăt pe zi, savurat după micul dejun sau între mese, este un obicei simplu, dar valoros.

Farfuria caldă, simplă și constantă

Mesele calde, gătite lent, sunt cheia unei imunități solide. O ciorbă de legume, o tocăniță ușoară, o porție de pește sau o mămăligă cu brânză oferă nutrienți ușor de asimilat și energie stabilă.

Tradițiile culinare românești, bazate pe supe, legume și produse locale, pot fi cea mai sigură formă de prevenție atunci când sunt respectate în mod constant.

Hrana simplă, cu ingrediente de sezon, valorează mai mult decât orice soluție rapidă.

Somnul, mișcarea și liniștea =vitamine invizibile

Un adult care doarme mai puțin de șase ore pe noapte își reduce semnificativ capacitatea de apărare. În timpul somnului, corpul se regenerează, iar hormonii se echilibrează.

La fel de important este și echilibrul emoțional. Stresul ridicat crește nivelul cortizolului, un hormon care slăbește sistemul imunitar.

Plimbările zilnice în aer rece, chiar și scurte, îmbunătățesc circulația, cresc nivelul de oxigen și sprijină sinteza vitaminei D, un alt pilon al imunității.

Imunitatea nu se construiește peste noapte și nici din suplimente miraculoase. Ea se formează zi de zi, prin farfurii colorate, mese regulate, somn bun și un ritm de viață mai blând.

Toamna este cel mai potrivit moment pentru a reveni la simplitate, la mâncare neprocesată sau semipreparată, la legume românești, fructe de grădină, citrice proaspete și obiceiuri care hrănesc corpul, nu doar îl satură.

Absolventă a Universității de Medicină și Farmacie Iuliu Hațieganu Cluj – specializarea Nutriție și Dietetică, Daniela Popa are un cabinet în Ploiești și poate fi contactată AICI