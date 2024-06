Care este secretul unui ten veșnic tânăr? Interviu cu dr. Ana Fâcă, medic dermatolog, fondatoarea Clinicii NeoDermaskin

Am reușit să ne strecurăm în programul încărcat al unuia dintre cei mai cunoscuți medici care profesează în orașul nostru și să aflăm cât mai multe secrete despre … frumusețe. Căci da, am vorbit cu dr. Ana Fâcă, medic dermatolog, fondatoarea Clinicii NeoDermaskin din Ploiești.

Cum arată o zi din viața medicului Ana Fâcă. Este pe atât de glamuroasă pe cât ne-o imaginăm?

Este frumoasă, dar nu aș zice chiar glamuroasă. Înseamnă multă muncă pentru ca pacienții care ne vizitează să plece strălucind. Strălucirea acolo o vedem, la pacienți. În ceea ce mă privește cea mai mare parte a zilei este dedicată pacienților, clinicii și bineînțeles familiei mele.

Cum ați ales să studiați dermatologia?

Parcursul meu profesional se datorează susținerii nemărginite pe care am primit-o din partea familiei. M-a influențat mult bunica, medic stomatolog, care a văzut că mi s-ar potrivi medicina. A avut dreptate. Am studiat cu plăcere și am fost atât de bună încât fiica mea din tocilară nu mă scoate. Când a fost momentul să aleg specializarea a intervenit soțul. “Dermato, dermato” și dermatologie am ales. Primele 6 luni mi s-au părut un chin. Toate bubele mi se păreau la fel și nici una nu se vindeca. Am vrut să plec. Aveam posibilitatea să aleg orice altă specializare și iarăși m-a ajutat soțul care mi-a dat încrederea să rămân. Sincer, nu credeam că o să ajung vreodată să înțeleg dintr-o privire că o leziune cutanată este legată de o boală internă. Dar uite că am trecut peste toate fricile tinereții și sunt recunoscătoare că sunt acum ceea ce sunt și că profesez în acest domeniu.

Dr. Ana Fâcă a urmat Facultatea de Medicină Generală din cadrul Universității de Medicină și Farmacie “Carol Davila” și și-a completat cunoștințele în centre educaționale din Europa, continuând să urmeze și în prezent cursuri pentru a ține pasul cu noile tehnologii și proceduri în domeniu.

“Sunt doctor până în măduva oaselor”.

Este o identitate pe care medicul Ana Fâcă și-o asumă, iar studiul nu se termină niciodată. Seminarii, congrese internaționale, workshopuri și multe, multe ore de studiu individual.

Primește foarte multe invitații de participare la evenimente internaționale. Este membru al Societății Naționale de Dermatologie și a Societății Europene de Dermato-Venerologie, o comunitate activă de specialiști din întreaga lume. Dr. Ana Fâcă urmărește și activitatea colegilor de peste ocean, membri ai Societății Americane de Dermatologie, la al căror congres a participat recent.

Aceste evenimente dau “lumina” în ceea ce privește cele mai recente cercetări și descoperiri științifice. De asemenea, e mereu atentă la inițiativele private care investesc în cercetare și care contribuie la dezvoltarea medicinii estetice.

Ca să mă leg de acest cuvânt “estetică” care are o energie puternică, care este abordarea dvs.?

În estetică știu din start ceea nu vreau să fac: nu vreau să impun viziunea mea asupra pacientului. Am un mare respect pentru oameni și pentru ceea ce își doresc ei înșiși, felul în care doresc să se reflecte în oglindă. Eu văd relația medic-pacient ca un parteneriat în care fiecare contribuie cu punctele lui forte, eu cu expertiză și cunoștințele medicale, el cu tot ceea ce știe despre el însuși și ce își dorește pentru sine. Nu vă ascund că, defect profesional, “văd” intervențiile în momentul în care cunosc un pacient nou. Însă cred că fiecare trebuie să decidă singur, indiferent ce spune vecina, social media, societatea în general și chiar medicul. Îmi voi exprima părerea cu bucurie dacă pacientul își dorește același lucru și îi pot propune intervențiile care să ajute la obținerea unui rezultat armonios. De asemenea, mă voi exprima întotdeauna, dar întotdeauna în problemele legate de sănătatea pielii. Acolo nu există compromis.

Pentru dr. Ana Fâcă, antreprenoriatul nu a fost înnăscut, nu i-a curs în sânge, ci a fost și încă este o capacitate pe care și-a dezvoltat-o pentru a-și pune în practică viziunea:

“Am dorit să ofer pacienților mei o experiență de calitate “

Am fost în multe clinici, am cunoscut mulți medici, am avut experiența spitalelor de stat. Toată această expunere m-a ajutat să îmi găsesc propria abordare și să știu exact ce fel de clinică vreau să ofer pacienților mei. Este un drum, evoluăm continuu. Eu nu cred foarte mult în artificii. Știu însă să muncesc. Ca medic, prima mea grijă este ca eu și colegii mei să ne facem bine meseria. Doi, să avem aparatură performantă astfel încât să nu fie nevoie să trimit pacienții la București pentru anumite tratamente. Din contră, mă bucură că avem foarte mulți pacienți care, în ciuda numărului mare de clinici din capitală, au ales NeoDermaskin din Ploiești pentru a se trata. Și nu în ultimul rând, clinica în sine trebuie să fie confortabilă pentru pacienți și pentru noi cei care lucrăm aici.

Ați menționat aparatura. Mă gândesc și la produsele folosite. Sunt ele atât de importante, își justifică prețul?

Calitatea este calitate. Avem în clinică toți producătorii de substanțe folosite în intervenții, marii jucători pe piața internațională, precum și aparatură de top cu care îmi fac și eu procedurile. Este adevărat că apar mereu aparate noi, unele sunt revoluționare, altele beneficiază de un marketing puternic. Ce vă pot garanta este că am testat tot pe pielea mea și am ales tot ce cred eu că poate oferi rezultate remarcabile.

Proceduri, aparatură, care este secretul unui ten veșnic tânăr?

Nu este nici un secret. Formula este foarte simplă: demachierea și curățarea pielii înainte de culcare, o cremă hidratantă și, nu în ultimul la rând, factorul de protecție solară, cea mai bună cremă antirid. Toate acestea corelate cu o îngrijire din interior. Pielea este un organ, cel mai mare organ al nostru de fapt, trebuie să avem aceeași abordare în îngrijire. Încurajez pacienții să aleagă prevenția. Cei mai mulți dintre noi nu avem cultura prevenției, ajungem la medic în ultima clipă când e nevoie de intervenții invazive.

Una dintre satisfacțiile pe care mi le oferă meseria mea este că am o relație de lungă durată cu pacienții mei. Tinere pe care le-am cunoscut drept adolescente cu acnee continuă să vină pentru intervenții estetice. Relațiile acestea pe termen lung sunt favorabile și pacienților. Lucrăm mult pe prevenție. Să nu uităm că fără să vedem semne externe, încă de la 25 de ani începem să pierdem producția de colagen. Îngrijirea pielii este extrem de importantă.

Putem începe la orice vârstă să ne îngrijim și să ne gândim cum va arăta pielea noastră în viitor. Nu e o luptă pierdută cea cu timpul. Există atâtea proceduri și aparatură încât chiar putem șterge urmele trecerii timpului dacă asta ne dorim și putem să o facem și într-un mod foarte elegant, fără să se observe.

Cum arată experiența pentru un pacient care vine pentru prima oară în clinică?

Pacienții sunt întâmpinați de colegele de la recepție, asistente medicale care îi îndrumă în completarea unui chestionar legat de problemele de sănătate cu care se confruntă, cu accent pe preocupările legate de piele. Întâlnirea cu medicul presupune o discuție amănunțită și o analiză a tenului care stau la baza întocmirii planului de tratament personalizat. Avem o abordare holistică și o viziune pe termen lung. Includem toate procedurile de care poate beneficia pacientul în funcție de nevoile specifice ale tenului. Și ne axăm pe sănătatea pielii. Apoi urmează intervențiile estetice. Toate etapele în obținerea rezultatului dorit de pacient sunt discutate în detaliu, să ne asigurăm că acesta înțelege exact ce presupun pentru a-și da acordul pentru acest plan.

După ani și ani de experiență și mii de pacienți care ne-au trecut pragul, vă putem garanta că pentru a rezolva toate problemele tenului e nevoie de tratamente COMBINATE și PERSONALIZATE.

Sunt mulți cei care vor să își schimbe trăsăturile?

Sunt din ce în ce mai mulți oameni care sunt preocupați de aspectul lor. Eu nu văd intervențiile estetice drept un moft, ci un ajutor de a ne simți bine în pielea noastră. Dacă ne simțim mai bine când trecem prin fața unei oglinzi, dacă ne surprind zâmbind, de ce nu?

Mă onorează că atât de mulți pacienți au încredere în mine ca medic și clinica NeoDermaskin cu ceva atât de prețios pentru noi, oamenii, aspectul nostru fizic.