Premierul Ciolacu a anunțat deblocarea angajărilor în sănătate și asistență socială. Se vor putea face 8000 de angajări

Deficitul de personal din sistemul de sănătate este o problemă extrem de gravă în România. Blocarea angajărilor la stat a fost făcută fără a se lua în calcul că sectoare publice esențiale vor fi serios afectate, punând astfel în pericol viața românilor.

Directorii de spitale, presa și pacienții au semnalat în repetate rânduri faptul că în spitale nu sunt medici.

Reamintim doar cazul unei prahovence care a fost plimbată între spitale, cu riscul de a-și pierde viața, pentru că SJUP Ploiești nu avea medic specializat.

Citește cazul AICI: ” O femeie din Ploiești, care a suferit un AVC, a fost plimbată 35 de ore, între spitale, fiindcă la spitalul județean nu era medic neurolog. Reacția conducerii”

Și nu a fost vorba despre vreo rea intenție din partea personalului medical, vina fiind a guvernului care nu a putut sau nu a vrut să înțeleagă ce înseamnă să blochezi angajările într-un domeniu ca sănătatea.

A fost nevoie să treacă luni bune de la primele semnale pentru ca premierul să se trezească și să realizeze că este necesar să intervină:

”Deblocăm astăzi angajările pentru aproape 8000 de posturi în Sănătate şi Asistenţă Socială. Astfel, toate spitalele importante care au deficit de medici, asistente şi infirmieri vor putea face rapid angajări”, a transmis, astăzi, premierul Ciolacu în şedinţa de Guvern.

Premierul a adăugat: ”Ministerul Sănătăţii are în acest an un buget cu peste 40% mai mare decât în 2023, deci nu este vorba de vreo problemă financiară.

”De altfel, am alocat circa 6.6 miliarde de lei, în acestă lună, cu care am închis datoriile pe anul trecut din sistemul sanitar, asigurând şi cheltuielile curente pe luna ianuarie, pentru medicamente şi servicii medicale. Însă, fiecare angajare trebuie să se reflecte, în mod concret, în servicii mai bune pentru pacienţi, un plus de empatie şi de responsabilitate. Asta este valabil şi pentru medicii de familie.

Bani avem, dar corect este să-i plătim mai bine pe medicii care muncesc serios, adică serviciile prestate efectiv să primeze în faţa plăţii pe liste de pacienţi, adică pentru nişte nume puse pe o hârtie.”