Amenzi de până la 10.000 de lei pentru părinții care refuză vaccinarea copiilor. Măsura adoptată de deputații în Comisia de sănătate

Vaccinarea copiilor ar putea deveni obligatorie, după ce deputaţii Comisiei pentru sănătate au votat, luni, în unanimitate, introducerea acestui amendament în proiectul legii vaccinării, transmite Agerpres.

Proiectul de lege mai trebuie să primească votul plenului Camerei Deputaţilor, care este forul decizional.

„Încă nu am terminat raportul, am terminat şedinţa comisiei în care am dezbătut Legea vaccinării. Dacă până acum mergeam pe acest concept unanim, al obligativităţii informării, de astăzi putem vorbi şi despre o obligativitate a vaccinării.

Dar nu vorbim despre un consimţământ prezumat, aşa cum el era trecut iniţial în proiectul de lege, acest punct a fost scos din lege, celelalte obligaţii rămânând incluse în lege, începând de la nivelul medicilor, la nivelul Ministerului Sănătăţii, Caselor de asigurări şi aşa mai departe. Consimţământul prezumat ar fi însemnat că de la naştere oricine ar fi considerat că îşi dă consimţământul pentru a fi vaccinat. Nu, acest consimţământ trebuie obţinut”, a explicat preşedintele Comisiei pentru sănătate din Camera Deputaţilor, Florin Buicu, conform sursei citate.

El a precizat că sancţiunile, în principiu, au rămas aceleaşi, pornind de la avertisment, într-o primă fază, ulterior fiind prevăzute amenzi.

