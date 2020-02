Centru de carantină secret în Prahova pentru coronavirus

Problemele cauzate de coronavirus la nivel mondial au creat o stare de panică inclusiv în România. Agitația mai mare în rândul populației de la noi s-a instaurat odată cu anunțul confirmării sutelor de cazuri de coronavirus în Italia, soldate până acum și cu cinci decese.

Întrucât sunt zeci de aeronave care vin, zilnic, din Italia, reprezentanții Sănătății din România au sporit măsurile de prevenție.

Potrivit Direcției de Sănătate Publică Prahova a fost amenajat și la noi un centru de carantină, un spațiu special unde vor ajunge cei care vin din zonele afectate de coronavirus, atât din Italia, China, cât și alte țări unde a fost confirmat virusul extrem de contagios și periculos.

Totodată, instruiri suplimentare au primit și cadrele medicale, printre cea mai expusă categorie la contaminarea cu coronavirus.

Potrivit informațiilor publicate pe Institutul Național de Sănătate Publică, medicii au fost instruiți cum pot identifica un suspect de coronavirus.

Astfel, atenție maximă îi va fi acordată pacientului cu infecție respiratorie acută (debut brusc al cel puțin unuia din următoarele: tuse, febră, durere în gât, scurtarea respirației - creșterea frecvenței respiratorii) care necesită sau nu spitalizare și care în perioada de 14 zile anterioare debutului simptomelor a întrunit cel puțin unul din următoarele criterii epidemiologice:

• A avut contact apropiat cu un caz confirmat sau probabil de COVID-19

SAU

• A avut istoric de călătorie în zone cu transmitere comunitară extinsă

Contactul apropiat este definit ca:

- Persoana care locuiește în aceeași gospodărie cu un pacient cu COVID-19;

- Persoana care a avut contact fizic direct cu un caz de COVID-19 (ex.strângere de mână neurmată de igiena mâinilor);

- Persoana care a avut contact direct neprotejat cu secreții infecțioase ale unui caz de COVID-19 (ex.în timpul tusei, atingerea unor batiste cu mâna neprotejată de mănușă);

- Persoana care a avut contact față în față cu un caz de COVID-19 la o distanță mai mică de 2 m și pe o durata de peste 15 minute;

- Persoana care s-a aflat în aceeași încăpere (ex.sală de clasî, sala de ședințe, sală de așteptare din spital) cu un caz de COVID-19, timp de minimum 15 minute și la o distanță mai mică de 2 m;

- Persoana din rândul personalului medico-sanitar sau altă persoană care acordă îngrjire directă unui pacient cu COVID-19 sau o persoană din rândul personalului de laborator care manipulează probe recoltate de la un pacient cu

COVID-19, fără portul corect al echipamentului de protecție;



- Persoana care a avut contact în avion cu un caz de COVID-19 și care a stat pe unul din cele două rânduri în orice direcție fata de caz, persoane care au calatorit impreuna cu cazul sau care i-au acordat ingrijire in avion, membri ai echipajului care au servit in zona in care s-a aflat cazul. Daca severitatea simptomelor sau deplasarea cazului in avion indica o expunere mai extinsa, for fi considerati contacti apropiati toti pasagerii din zona respectiva din avion sau chiar toti

pasagerii din avion.

- Persoana care a stat intr-un areal geografic cu transmitere comunitara extinsa.



Cazul probabil este cel al suspectului la care rezultatul testarii pentru SARS, comunicat de laborator, este neconcludent sau la care rezultatul a fost pozitiv la un test pentru pan-coronavirusuri

Cazul confirmat este al persoanei care a primit un rezultat pozitiv în urma analizelor, indiferent de semnele și simptomele clinice.

Persoana care s-a regăsit în aceste situații are obligația de a suna la 112, a comunica detaliile despre posibila contaminare cu virusul, urmând a fi preluată și dusă în spațiul de carantină special amenajat.

