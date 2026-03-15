PSD decide duminică votul pe bugetul 2026. Sorin Grindeanu: „Hotărâm dacă îl votăm sau nu”

Conducerea PSD se reuneşte duminică, de la ora 16.00, în Consiliul Politic Naţional (CPN), pentru a stabili strategia partidului în Parlament la votul asupra bugetului de stat pe anul 2026. Social-democrații susțin că proiectul bugetului nu include toate măsurile propuse de ei și anunță că vor depune amendamente.

Numeroși lideri PSD au criticat forma actuală a bugetului, afirmând că documentul nu reflectă toate propunerile avansate de social-democrați în negocierile din coaliție și în discuțiile privind construcția bugetară pentru anul viitor.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că decizia privind votul partidului pe bugetul de stat va fi luată în urma ședinței de duminică a Consiliului Politic Național. (Detalii AICI)

„Duminică vom hotărî dacă vom vota bugetul sau nu și dacă vom depune amendamente noi, ca și grup”, a afirmat liderul PSD.

„Nu vor exista niciun fel de negocieri politice”

Întrebat dacă social-democrații vor negocia susținerea amendamentelor cu alte partide din opoziție, Sorin Grindeanu a respins această posibilitate, spunând că amendamentele vor fi depuse fără negocieri politice.

„Nu, nu vom face acest lucru. Noi venim cu amendamente care pot să fie votate sau nu, fără negocieri.

Adică nu vreau să negociez creşterea indemnizaţiilor pentru copiii cu dizabilităţi sau eliminarea CASS-ului pentru mame, sau eliminarea CASS-ului pentru veteranii de război, sau pentru personalul monahal, sau pentru deţinuţii politici. Să negociez cu ce?

Astea sunt lucruri care pot să fie votate sau nu. Dacă vom depune acest amendament, va fi fără negocieri. Eu o să apelez la buna credinţă a parlamentarilor. Nu vor exista niciun fel de negocieri politice”, a mai declarat liderul PSD, potrivit Antena 3.

Bugetul de stat pe anul 2026 urmează să fie dezbătut și votat în Parlament săptămâna viitoare, iar poziția PSD ar putea influența decisiv adoptarea acestuia.