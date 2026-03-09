Blocaj în Coaliție. PSD nu a decis dacă votează sau nu bugetul pe 2026

Bugetul pentru 2026 a devenit motiv de tensiuni în Coaliția de guvernare. Social-democrații s-au reunit luni pentru a discuta proiectul de buget, însă la finalul ședinței liderul PSD, Sorin Grindeanu, nu a anunțat dacă partidul va vota sau nu documentul propus de Guvern. Decizia finală urmează să fie luată duminică, în cadrul Consiliului Politic Național al PSD.

Social-democrații s-au reunit luni în cadrul Biroului Politic Național, la sediul central al partidului, principala temă fiind proiectul bugetului pentru 2026 și propunerile formațiunii politice.

După ședință, președintele PSD, Sorin Grindeanu, a susținut o conferință de presă în care a susținut că din proiectul actual al bugetului lipsesc mai multe elemente importante.

„Sunt câteva lucruri care nu sunt prinse”, a declarat Grindeanu, referindu-se la proiectul de buget și menționând că discuțiile nu vizează doar pachetul de solidaritate, ci și creșterea salariului minim.

Potrivit liderului PSD, partidul are un mandat votat în Consiliul Politic Național pentru susținerea a trei puncte principale în negocierea bugetului.

„Noi am votat în Consiliul Politic Național un mandat pentru PSD să susțină trei puncte pentru buget: pachetul de solidaritate, finanțarea proiectelor locale – a programelor naționale Anghel Saligny, PNDL și a proiectelor finanțate prin CNI – să fie la nivelul anului 2025, și să nu existe, din punct de vedere al taxelor și impozitelor, modificări față de anul trecut, luând în considerare creșterile impozitelor locale”, a explicat Sorin Grindeanu.

Întrebat despre posibilitatea ca PSD să iasă de la guvernare, liderul social-democraților a precizat că o astfel de decizie nu poate fi luată individual, ci doar în cadrul forurilor de conducere ale partidului.

Tensiuni în Coaliție

Tensiunile dintre partenerii de guvernare s-au amplificat în ultimele săptămâni, pe fondul dezacordurilor legate de politica fiscală și de prioritățile bugetare.

În ultima perioadă, lideri ai partidului au sugerat inclusiv posibilitatea ieșirii de la guvernare sau schimbarea premierului Ilie Bolojan, dacă propunerile PSD nu vor fi incluse în forma finală a bugetului.

La finalul lunii februarie, Sorin Grindeanu afirma că PSD trebuie „să ignore distopia perfectă a dreptei care ne spune că regresul e progres” și să se asigure că bugetul va include investiții, sprijin pentru categoriile vulnerabile și măsuri pentru susținerea firmelor românești.

Luni, Grindeanu a anunțat că va exista o evaluare, dar în primul rând a miniștrilor PSD.