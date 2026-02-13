Recesiune tehnică în România. Nicușor Dan: Economia încetinește de patru ani

Nicușor Dan a comentat, vineri, datele INS privind recesiunea tehnică, afirmând că economia României încetinește de patru ani, în ciuda unor deficite bugetare uriașe. Președintele a făcut apel la reforme structurale, nu la „zgomot și lozinci”.

- Publicitate -

România este, oficial, în recesiune tehnică (Detalii AICI). Vineri seară, într-o postare pe Fcebook, președintele României a susținut că trebuie să privim „cu echilibru” datele publicate de INS.

„Economia a suferit o contracție de 2% pentru că s-a redus consumul. Pentru unii, reducerea consumului a venit din diminuarea puterii de cumpărare, pentru alții, din prudența față de viitorul economic”, a scris, pe Facebook, șeful statului.

- Publicitate -

Potrivit acestuia, România reușește să reducă un deficit bugetar masiv fără asistență externă și fără o criză economică precum cea din 2009–2010.

„Economia României încetinește de patru ani, în ciuda unor deficite imense. Limitarea corupției, creșterea competitivității și corelarea așteptărilor mediului privat cu deciziile politice sunt lucruri pe care le avem de rezolvat de mult timp”, a transmis Nicușor Dan, care consideră că avem „o economie privată solidă”.

„Responsabilii politici să se preocupe mai mult de problemele structurale și mai puțin de zgomot și lozinci.

- Publicitate -

Iar dumneavoastră, cetățenii, continuați să puneți, cu echilibru, presiune pe decidenții politici pentru rezolvarea acestor probleme.

Eu rămân implicat și alături de dumneavoastră în acest demers, susținând aceleași obiective și aceeași responsabilitate publică”, a conchis Nicușor Dan.