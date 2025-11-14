Axinia: „Săraru s-a plasat în afara partidului”. AUR i-a găsit înlocuitor 

Europarlamentarul Adrian Axinia, președintele AUR Prahova, a făcut noi precizări cu privire la propunerea de excludere din partid a viceprimarului Ploieștiului, Alexandru Săraru. AUR Prahova îl propune ca înlocuitor pe Sorin Marius Dan, consilier local.

Europarlamentarul AUR – ECR, Adrian Axinia, a adus, vineri, noi clarificări cu privire la propunerea de excludere a viceprimarului Ploieștiului Alexandru Săraru din formațiunea politică.

„Decizia procedurii de excludere a viceprimarului Alexandru Săraru a fost luată înainte de acele acuzații despre prezumtiva folosire a unor fonduri nelegale. Domnul Alexandru Săraru, prin acțiunile sale s-a plasat în afara partidului”, a susținut europarlamentarul AUR Adrian Axinia.

De altfel, Axinia a anunțat, încă de la începutul lunii octombrie, că AUR Prahova a decis sesizarea Juriului Național de Onoare, Disciplină și Arbitraj pentru „retragerea sprijinului politic” viceprimarului Săraru. (Detalii AICI).

Europarlamentarul AUR – ECR, Adrian Axinia, a precizat, vineri, că propunerea pentru înlocuirea viceprimarului Alexandru Săraru este consilierul local Sorin Marius Dan.

„În ceea ce privește înlocuirea lui Alexandru Săraru am discutat deschis cu primarul municipiului Ploiești, Mihai Polițeanu, cu președintele PSD și cu reprezentanți ai PNL și mesajul meu a fost foarte simplu.

Putem oricând să facem ședința de înlocuire a lui Alexandru Săraru câtă vreme se respectă înțelegerea inițială și postul de viceprimar va reveni AUR.

Am fost transparent cu ceilalți lideri ai formațiunilor politice și m-am exprimar foarte clar că propunerea noastră de viceprimar în cazul înlocuirii lui Săraru este Sorin Marius Dan, consilier local, care în decurs de un an sper că a convins pe toată lumea că este un tânăr pregătit și harnic (…)”, a precizat Axinia.

Prezent la conferința de presă, consilierul Sorin Marius Dan s-a descris ca fiind un „familist convins, iubitor de patrie și iubitor de Ploiești”.