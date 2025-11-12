Preluarea rafinăriei Petrotel Lukoil de către statul român. Reacția parlamentarilor prahoveni

Ministrului Energiei, Bogdan Ivan, a anunțat, marți, intenția de creare a legislației pentru preluarea de către statul român a rafinăriei Petrotel LukOil și a stațiilor de distribuție. Observatorulph.ro a încercat să obțină un punct de vedere de la parlamentarii prahoveni cu privire la decizia care vizează una dintre cele mai importante rafinării din țară.

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunțat, marți, că „România trebuie să preia controlul asupra companiei pentru a garanta implementarea completă a măsurilor internaționale, pentru a proteja locurile de muncă ale celor 5.000 de angajați și pentru a asigura stabilitatea și securitatea sistemului energetic național”.

Anunțul a fost făcut în contextul în care, în opinia oficialului, sancțiuni impuse Rusiei, din 21 noiembrie, de către Statele Unite trebuie „aplicate ferm”. (Detalii AICI).

Observatorulph.ro a încercat să obțină puncte de vedere de la parlamentarii de Prahova.

Deputatul Bogdan Toader (PSD): „Este o decizie curajoasă și responsabilă”

„Declarația domnului ministru al Energiei, Bogdan Ivan, privind intenția statului român de a prelua Petrotel-Lukoil reprezintă o decizie curajoasă și responsabilă, care pune pe primul plan protejarea celor peste 5.000 de locuri de muncă din Prahova și din întreaga rețea de distribuție.

Într-un context geopolitic complex și într-un moment în care stabilitatea energetică a României trebuie garantată prin acțiuni ferme, implicarea statului este o măsură firească.

Vorbim despre o rafinărie cu importanță strategică pentru economia națională, care asigură o parte semnificativă din capacitatea internă de procesare a țițeiului și din lanțul de aprovizionare cu combustibili.

Prin această abordare, Guvernul demonstrează că interesul național primează: locurile de muncă sunt protejate, activitatea economică este menținută, iar infrastructura critică rămâne sub control românesc.

România are expertiza și resursele necesare pentru a gestiona eficient un astfel de obiectiv, iar această decizie transmite un mesaj clar de stabilitate și de încredere către angajați, către comunitatea prahoveană și către partenerii economici ai țării noastre”, a precizat deputatul Bogdan Toader (PSD).

Deputatul Felix Bulearcă (USR): „România are nevoie de stabilitate, de predictibilitate și de încredere”

„În contextul sancțiunilor internaționale impuse Rusiei, salut angajamentul guvernului în aceasta direcție, dar sper că se vor face demersurile necesare pentru a se asigura soluții pe termen lung și un management profesional, știind că toate obiectivele similare au fost privatizate.

Preluarea de către statul român a companiei Lukoil România trebuie să țină cont atât de interesele strategice ale statului, cât și de protecția angajaților și continuitatea operațională.

Decizia adoptată trebuie să respecte atât legislației națională cât și cea europeană. De asemenea trebuie menținută o comunicare permanentă cu sindicatele și reprezentanții angajaților.

Nu în ultimul rând, tot procesul trebuie desfășurat în transparență totală față de opinia publică.

Este esențial ca oamenii care muncesc în această companie să știe că statul român este de partea lor, că niciun salariat nu va fi lăsat în urmă, iar infrastructura energetică a țării va rămâne sub control românesc și în slujba economiei naționale.

România are nevoie de stabilitate, de predictibilitate și de încredere. Iar USR, ca și partid aflat în coaliția de guvernare actuală este hotărât să asigure exact aceste lucruri, prin responsabilitate, prin acțiune și prin respect față de oameni”, a precizat deputatul Felix Bulearcă (USR).

Deputatul Grațiela Gavrilescu (PUSL): „Este o situație nemaiîntâlnită și trebuie să fim foarte atenți cum o gestionăm!”

„Este foarte bine că domnul ministru Bogdan Ivan caută soluții pentru rezolvarea problemei Rafinăriei LukOil din Ploiești! Mă îngrijorează, însă, termenul foarte scurt în care trebuie să se încadreze… Este o situație nemaiîntâlnită și trebuie să fim foarte atenți cum o gestionăm!

Ne interesează să păstrăm locurile de muncă, să respectăm toate normele în exploatare, pentru siguranța angajaților și a mediului, să evităm influențele negative pe piața produselor petroliere…

Nu este simplu deloc, dar sunt sigură că, dacă va fi nevoie de reglementări legislative (și cred că va fi!), ne vom mobiliza să le adoptăm în Parlament”, a precizat deputatul Grațiela Gavrilescu.