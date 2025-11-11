Adrian Axinia AUR-ECR: “Reducerea emisiilor cu 90% până în 2040 e sinucidere economică. Ursula pune industria pe butuci”

Șeful delegației AUR din Parlamentul European, Adrian Axinia, atrage atenția că viitorul industrial al Europei și al României este în pericol din cauza ambițiilor verzi nerealizabile ale Comisiei Europene.

- Publicitate -

În opinia acestuia, țintele nu doar că nu sunt realizabile, dar, dacă ar fi atinse, ar însemna, practic, punerea pe butuci a industriei europene, în general, și a celei românești, în particular.

“ Europa se sinucide economic fluturând veselă steagul neutralității climatice. Impunerea unei ținte de reducere a emisiilor cu 90% până în 2040 este o capcană uriașă. Este un pariu deja pierdut în realitatea tehnologică actuală. În viziunea Ursulei von der Leyen, ar trebui să ne teleportăm peste 15 ani. Cam asta este comparația la care ar trebui să ne gândim ca să înțelegem în ce ne aruncăm cu această propunere. Din păcate, în pofida eforturilor Grupului ECR de a o respinge, Comisia ENVI a adoptat această țintă nerealistă cu o largă majoritate”, a declarat eurodeputatul Adrian Axinia

- Publicitate -

Europarlamentarul AUR-ECR este uluit de ușurința cu care colegii săi din Comisia pentru Mediu, Climă și Siguranță Alimentară au votat un astfel de obiectiv ambițios, fără garația că Europa nu se aruncă singură în haos. Au fost 55 de voturi pentru, 32 împotrivă și 0 abțineri.

„Printre cei 55 care au votat în favoarea țintei este și domnul Virgil Popescu de la PNL-PPE, fost ministru al Energiei. Și mă întreb: cum le va explica românilor că în următorii 15 ani vor continua să plătească facturi uriașe la energie pentru că așa a decis dumnealui la Bruxelles? Ale cui interese le apără, de fapt, în Parlamentul European? Dacă se continuă acest delir verde, Europa o să mai aibă doar turism și nimic altceva. Asistăm la accelerarea dezindustrializării țărilor noastre într-un moment economic și așa dificil. Asta se vede și din recesiunea care bântuie prin Germania sau Franța, dar și în România”, a afirmat Axinia.

Grupul ECR va depune amendamente înainte de mini-plenara din această săptămână (12-13 noiembrie) pentru a respinge propunerea Comisiei Europene. Este nevoie de garanții, în orice legislație viitoare, că se va ține cont pe deplin de competitivitatea Europei și că familiile vor fi protejate de șocurile prețurilor la energie.

- Publicitate -

“Absența României din această dezbatere arată că Premierul Bolojan și Președintele Dan habar nu au ce se întâmplă la Bruxelles și Strasbourg. Sunt ca struții care au băgat capul în nisip în fața unui tren de mare viteză care se apropie spre noi. Aceste decizii privind neutralitatea climatică sunt cu atât mai criminale cu cât România este într-un punct în care pare capabilă să țintească realist pentru atingererea independenței energetice”, a concluzionat eurodeputatul Adrian Axinia.

